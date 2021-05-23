　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲男拒戴口罩還揮鐮刀…當場遭警槍斃！　杜特蒂：保護不想死的人

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

台灣本土疫情爆發，在全台升三級警戒的同時，仍有許多民眾不戴好口罩，儘管根據規定可開罰1.5萬元，但還是有許多人在勸導後仍拒絕配合。以鐵腕著稱的菲律賓總統杜特蒂在去年疫情最嚴重時，就曾喊出若不戴口罩就直接槍斃，結果真的有一名男子當街遭擊斃。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年4月發表全國演講時，呼籲民眾遵守政府規定，若傷害醫療人員將被視為重罪，「我給予軍方和警員們的命令是，如果有人製造麻煩，危及他們的性命，就把他們（違規民眾）斃了。所以如果你不想要遵守，那我將結束你的生命，保護其他不想死的無辜生命。」

根據《半島電視台》報導，阿古桑省納斯皮特鎮（Nasipit）就有一名63歲男子疑似喝醉大鬧檢查哨，且不願配合公衛人員的勸導、佩戴口罩，甚至拿起鐮刀威脅，結果最後被試圖上前安撫他的員警直接開槍擊斃。

近來全球疫情未歇，但許多民眾因為悶熱的天氣，喜歡將口罩拉到下巴，或是沒有完全遮住鼻子，杜特蒂日前再度表示，警方必須逮捕未正確戴口罩的人，才是確保民眾可以好好遵守規定、正確戴口罩的唯一方式，「如果我不這樣做，如果我不變得嚴格，什麼都改變不了。」

►逛菜市場不戴口罩！　凶悍婦被警察包圍痛打「扯頭髮拖走」
►菲律賓首例！違規男「拒戴口罩」揮鐮刀嗆聲　下秒被警方槍斃
►「不正確戴口罩」菲律賓喊抓！戴下巴要拘留9hrs　超硬政策引詬病

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
大陸萬人路跑20人死亡！　突降暴雨冰雹多人倒地
全國3級警戒「延長至6／8」？　陳宗彥4分鐘又改口
陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！哭臉吐實情：工作之餘切蛋糕
母發燒2天確診病逝雙和醫院！　女兒隔離見不到最後一面
「單純漏登400例算小事！」權威醫師揭危機：有通知他們要隔離
降2級或升4級？預測指標曝　醫最擔心這縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球一命！　專家：疫苗與變種病毒決戰今年疫情

聖母峰 營地破百人染疫！　嚮導：登山客狂咳嗽「人們都生病了」

疫苗旅遊正夯！越南旅行社主打「赴美接種」價格曝光　須隔離21天

菲男拒戴口罩還揮鐮刀…當場遭警槍斃！　杜特蒂：保護不想死的人

歐洲歌唱大賽冠軍揭曉！　樂團秀「高跟美靴」大喊：搖滾永不死

17歲少年超時賣菜！　「違反新冠宵禁」遭警察當街狂毆慘死

研究：接種2劑疫苗　印度變種病毒防護力「輝瑞近9成、AZ約6成」

世界最活躍火山噴發！血色黑夜濃煙竄天　民主剛果居民恐慌逃難

歐元區經濟成長預估調高至4.2％「明年更高」　疫苗助疫情趨緩

美專家曝極機密文件：台海危機期間　美考慮核武攻擊中國捍衛台灣

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

全球一命！　專家：疫苗與變種病毒決戰今年疫情

聖母峰 營地破百人染疫！　嚮導：登山客狂咳嗽「人們都生病了」

疫苗旅遊正夯！越南旅行社主打「赴美接種」價格曝光　須隔離21天

菲男拒戴口罩還揮鐮刀…當場遭警槍斃！　杜特蒂：保護不想死的人

歐洲歌唱大賽冠軍揭曉！　樂團秀「高跟美靴」大喊：搖滾永不死

17歲少年超時賣菜！　「違反新冠宵禁」遭警察當街狂毆慘死

研究：接種2劑疫苗　印度變種病毒防護力「輝瑞近9成、AZ約6成」

世界最活躍火山噴發！血色黑夜濃煙竄天　民主剛果居民恐慌逃難

歐元區經濟成長預估調高至4.2％「明年更高」　疫苗助疫情趨緩

美專家曝極機密文件：台海危機期間　美考慮核武攻擊中國捍衛台灣

防汽車旅館成防疫破口　桃園市祭最高2.5萬獎金鼓勵民眾檢舉

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

目擊街友沒戴口罩！警攔人下秒結果大翻轉　陳其邁讚：這樣就對了

不斷更新／金融業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

金門彈子房「逆時中」！假關門真營業　18男女群聚拒開門

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

叫外送在家喝！麻古茶坊「楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒」回來了

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

全球一命！　專家：疫苗與變種病毒決戰今年疫情

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

《時代》：虛假安全感及茶室　破壞台防線

美專家曝台海危機：美考慮核武攻擊中國捍衛台灣

研究：2劑AZ疫苗防護力6成「輝瑞近9成」

世界最活躍火山噴發！　民主剛果居民恐慌逃難

17歲少年「違反新冠宵禁」遭警察狂毆慘死

美爆深夜槍擊案！2男吵架掏槍　市中心2死8傷

以巴停火　救援物資抵達加薩地區

疫苗助疫情趨緩　歐元區經濟成長估破4％

菲男拒戴口罩　當場遭警槍斃

她輕症住院遭3醫護性侵！疑為「封口」硬插管

越南男剃眉「紋初戀名字」　分手崩潰

更多熱門

相關新聞

400例校正回歸恐成防疫破口　指揮中心這樣說

400例校正回歸恐成防疫破口　指揮中心這樣說

中央流行疫情指揮中心校正昨天公布回歸400例確診案例，回補過去6天確診案例，引起各界討論，但外界憂心400例前天深夜才啟動緊急安置作業，雙北集中檢疫所和防疫旅館量能有限外，可能還有確診趴趴走的情況，指揮中心今（23日）表示，都有不斷跟民眾宣導相關事項。

藍委提案：防疫照顧假政府應發生活津貼

藍委提案：防疫照顧假政府應發生活津貼

急診醫1天又6小時沒闔眼！網哭爆：英雄

急診醫1天又6小時沒闔眼！網哭爆：英雄

網討論校正回歸調查局要查？指揮中心回應

網討論校正回歸調查局要查？指揮中心回應

網傳簡訊實聯制監控人民行蹤　指揮中心澄清

網傳簡訊實聯制監控人民行蹤　指揮中心澄清

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情菲律賓東南亞要聞杜特蒂

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

信義區救護車車禍　傷者割腕又遭撞

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面