菲男拒戴口罩還揮鐮刀…當場遭警槍斃！　杜特蒂：保護不想死的人

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣本土疫情爆發，在全台升三級警戒的同時，仍有許多民眾不戴好口罩，儘管根據規定可開罰1.5萬元，但還是有許多人在勸導後仍拒絕配合。以鐵腕著稱的菲律賓總統杜特蒂在去年疫情最嚴重時，就曾喊出若不戴口罩就直接槍斃，結果真的有一名男子當街遭擊斃。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年4月發表全國演講時，呼籲民眾遵守政府規定，若傷害醫療人員將被視為重罪，「我給予軍方和警員們的命令是，如果有人製造麻煩，危及他們的性命，就把他們（違規民眾）斃了。所以如果你不想要遵守，那我將結束你的生命，保護其他不想死的無辜生命。」

根據《半島電視台》報導，阿古桑省納斯皮特鎮（Nasipit）就有一名63歲男子疑似喝醉大鬧檢查哨，且不願配合公衛人員的勸導、佩戴口罩，甚至拿起鐮刀威脅，結果最後被試圖上前安撫他的員警直接開槍擊斃。

近來全球疫情未歇，但許多民眾因為悶熱的天氣，喜歡將口罩拉到下巴，或是沒有完全遮住鼻子，杜特蒂日前再度表示，警方必須逮捕未正確戴口罩的人，才是確保民眾可以好好遵守規定、正確戴口罩的唯一方式，「如果我不這樣做，如果我不變得嚴格，什麼都改變不了。」

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