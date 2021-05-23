1天又6小時沒闔眼！急診醫曝光日程表「會累=有投入」網哭爆

▲急診部主任魏智偉68字為醫護人員打氣。（圖／翻攝自Facebook／魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發，導致醫療量能吃緊，第一線醫護人員紛紛咬牙撐住，幾乎一個人都當三個人用。童綜合醫院急診部主任魏智偉22日晚間在臉書發文，說他白天到急診指揮調度，晚上接著上夜班，超過一天又6個小時沒回家。但儘管累，他仍告訴護理師「愁容滿面也是一天，不如就積極面對！」讓網友超感動。

魏醫師在粉絲專頁「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」發文，說有護理師跟他說「主任，我好累喔～」他馬上自稱「鋼鐵魏」，堅定而溫柔地安慰對方，「會累表示妳有全力投入防疫啊！」

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接著他用自己舉例，「像我白天來急診指揮調度，晚上又上夜班，30小時沒回家、沒闔眼，還不是活著！」最後也說，愁容滿面是一天，不如積極面對，一番話似乎也是在對所有辛苦的醫護人員打氣。

貼文吸引超過1.1萬人按讚，網友紛紛爆淚，「你們是台灣的驕傲！我們的英雄與天使」、「30小時真的太勞累了，請務必找到時間休息，保重身體」、「辛苦了，護目鏡裡的雙眼，感覺好疲累。」還有一位「在紐約的台灣人」路過為台灣醫護人員加油；藝人小小瑜（張芯瑜）看到之後也相當心疼「天啊30小時！謝謝你們，辛苦了。」