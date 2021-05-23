網討論「校正回歸」調查局要加強蒐集？指揮中心回應了

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨天公本土病例新增321例，另外有400例屬於「校正回歸」，為至5/16至5/21確診個案，因此引發網友瘋狂討論中央是否「蓋牌」。對此，調查局下令加強蒐報社交媒體上的網友反應，被國民黨立委砲轟，是現代版白色恐怖。指揮中心今（23日）也回應了。

指揮中心副指揮官陳宗彥在上午記者會指出，早上調查局有正式對外說明，他們沒有進行調查這件事情，調查局用新聞稿對外澄清說明，他也藉著機會向社會說明，調查局並沒有進行這樣的調查的事項。

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調查局新聞稿：

有關今日媒體報導本局針對中央流行疫情指揮中心5月22日發布「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)」確診人數，額外增加400例「校正回歸」個案，引發網友熱議，因而下令外勤處站情蒐乙節，與事實不符，特提出說明如次：

本局針對疫情提升至第三級警戒，已通函全國外勤處站與地方檢察署、地方政府衛生局密切聯繫，積極查緝囤積防疫物資、民生物資、哄抬物價及散布假訊息等刑事案件。

中央流行疫情指揮中心發布額外增加400例「校正回歸」個案，已在記者會中清楚說明原委，媒體亦詳盡報導，本局並無情蒐必要。除非散布與該情有關假訊息，符合「惡、假、害」法辦要件，本局即會蒐證偵辦。

因此，本局並未針對「校正回歸」乙事，下令要求外勤處站情蒐，特予澄清。值此疫情嚴峻期間，再次提醒國人，疫情訊息以中央流行疫情指揮中心發布為準，勿任意轉傳關於疫情任何訊息，以免誤蹈法網。