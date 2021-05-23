400例「校正回歸緊急安置」恐成防疫破口　指揮中心回應了

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心校正昨天公布回歸400例確診案例，回補過去6天確診案例，引起各界討論，但外界憂心400例前天深夜才啟動緊急安置作業，雙北集中檢疫所和防疫旅館量能有限外，可能還有確診趴趴走的情況，指揮中心今（23日）表示，都有不斷跟民眾宣導相關事項。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，針對確診的注意事項跟確診者接觸情形，假設民眾是接觸者的注意事項都有做提醒，在採檢完等候的民眾都必須在家裡等待，等待結果完後，若民眾是確診者，會依照症狀情況送集中檢疫所或醫療院所，若不是才能移動，這都有不斷跟社會做說明，這些是項不斷在宣導，讓民眾可以知道。

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由於校正回歸的人都會回家，有回歸到是16、17日案例，是否有不是篩檢2、3天後沒收到通知就覺得自己陰性就會出去疑慮，和足跡部分是否有了解？陳宗諺表示，在注意事項提醒是3天的時間，超過3天部分，地方政府都有啟動追蹤跟關懷還沒得到結果的部分。指揮中心提到，校正回歸部分，已跟各縣市討論簡化完，差距會到幾天？陳宗彥說，簡化是這兩天才開始，要有些時間，會藉這個運作後，疫情監測組跟相關醫療院所，還有包括健保署會看這樣的流程是不是可以讓這件事更順暢。

另外，指揮中心今上午跟地方政府全國疫情研商早報會議後，陳宗彥說，跟地方政府間這幾天溝通、問題陸續解決，包括調度等會越來越順暢，其中，為加速疫調，指揮中心完成疫調輔助系統，經地方政府通報確診者相關資訊後，指揮中心會將足跡資料供地方衛生單位完成疫調，有效提升效率跟效能。

陳宗彥提到，各地醫療院所醫護人員因跟確診者接觸，若匡列為接觸者須隔離時，有特別請22縣市副首長協助地方政府，協助相關醫療人員可入住防疫旅館。而地方政府所設立社區採檢站所需人力，希望縣市政府協助醫療院所原來人力，繼續做醫療診備，可保全醫療院所醫師人力量能。

陳宗彥指出，各地政府有疑似確診者失聯，還在等待確診的結果之前，有請地方政府請立即啟動警政協尋防疫情擴散。醫療資整備部分，醫療應變組有跟各區館中心跟責任醫院，有確實掌握病床及相關醫療資源分配，以協助地方因應疫情所需。最後通報及檢驗流程部分，已規劃機制減少醫療院所端通報及送驗資料登打負擔，快速傳遞檢驗結果，加速民眾溝通。