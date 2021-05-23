防疫照顧假無薪「家長不敢請」　藍委提案：政府應發生活津貼

▲國民黨立委萬美玲。（圖／萬美玲辦公室提供）



記者楊蕓／台北報導

教育部宣布全國各級學校5月19日至28日全面停課。國民黨立委萬美玲指出，全國「停課不停班」造成許多家長措手不及，雖然可請防疫照顧假，但因相關請假規定無法源依據，且不強制雇主給薪等問題，導致家長們「想請也不敢請」。

為讓家長可以安心請假，萬美玲提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，明定雇主不能因受雇者申請防疫照顧假而對其有不當的對待；申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助，完善防疫照顧假規定。

全國停課不停班，政府提出「防疫照顧假」配套措施，提供家中有12歲以下兒童需要照顧的家庭，家長其中一人可以請假在家照顧子女，且雇主不能拒絕。

萬美玲指出，由於目前沒有明確法源規範，加上過去受雇者因請假導致遭受職場不公平對待的案件時有所聞，例如：請假後被雇主視為曠職、雇主觀感不佳影響後續升遷等狀況，反而讓家長對於防疫照顧假的申請抱有存疑與擔憂。

萬美玲表示，現況下雇主在受雇者申請防疫照顧假期間不用支付薪水，成許多雙薪家庭面臨照顧孩子與家庭收入之間的抉擇，在龐大的經濟壓力下，家長不敢，也不願申請防疫照顧假，對於真正需要幫助的家庭，防疫照顧假等於看的到、吃不到。

萬美玲強調，防疫照顧假政策立意良善，但確仍有許多不盡完備之處，為了讓家長可以安心請假照顧因停課在家的子女，她提案修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案」增訂第三條之一，明定受雇者申請防疫照顧假，雇主不得拒絕，也不得視為曠職或強迫受雇者改以事假或其他假別處理，或作任何不利待遇或處分；因申請防疫照顧假而影響勞工生計或雇主營運等情形者，政府應發給生活津貼或扶助。