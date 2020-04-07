菲律賓首例！違規男「拒戴口罩」揮鐮刀嗆聲　下秒被警方槍斃

▲菲律賓馬尼拉一名男子戴著口罩經過總統杜特蒂的畫像。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於1日宣布，他已經向軍警下令，如果遇見不遵守防疫措施、勸導無效的民眾，可以直接開槍射殺。北阿古桑省（Agusan del Norte）一名63歲男子2日不願配合戴上口罩，甚至拿起鐮刀挑釁威脅，當場遭到警方擊斃。

《半島電視台》報導，菲律賓警方4日證實，北阿古桑省納斯皮特鎮（Nasipit）一名63歲男子疑似喝醉，2日在檢查哨站引發衝突，他不願配合公衛人員的勸導、配戴口罩，甚至出言挑釁，拿起鐮刀威脅，當場遭警方射殺。

警方報告書中寫道，「嫌犯被村裡的公衛工作人員警告……因為沒戴口罩。但嫌犯因此憤怒，說出挑釁言詞，最終使用一把鐮刀攻擊那一名職員。」此案發生在杜特蒂下令隔天，成為全國第一起警員射殺違反防疫規定民眾的通報案例。

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令，軍警可以開槍擊斃違反防疫規定、屢勸不聽的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

杜特蒂1日晚間發表全國電視演講，呼籲民眾遵守政府規定，保持秩序，傷害醫療人員將被視為重罪，「我給予軍方和警員們的命令是，如果有人製造麻煩，危及他們的性命，就把他們（違規民眾）斃了。」

杜特蒂3日再次回應此事，他認為，民眾必須了解情勢的嚴重性，因為任何人都有可能感染新冠肺炎，「沒有這些限制，這將不會結束。所以如果你不想要遵守，那我將結束你的生命，保護其他不想死的無辜生命。」

但是，國際特赦組織對於杜特蒂等政府領導人利用疫情「進一步壓制批評與異議」的行為表示遺憾。組織的菲律賓主任奧拉諾（Butch Olano）說，「這是一場前所未有的公衛危機，但杜特蒂總統關注在攻擊言論與集會自由。我們的首要任務應該是履行政府義務，別無歧視地提供公衛服務與重要的救濟，但他卻淡化了這些呼籲。」

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