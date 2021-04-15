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貼心有感　全國中等學校運動會媒體中心首度曝光

▲雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文及媒體公關組長陳雅芳等相關單位，今日首度公開曝光讓來自世界各地記者媒體進行全中運採訪的作業區域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲110全中運在雲林，賽事期間雲林縣政府在以四大目標「選手-服務有感、貴賓-尊榮有感、媒體-貼心有感、縣民-參與有感」籌備「110全中運媒體中心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021年全國中等學校運動會「110全中運在雲林」將於4月17至4月22日盛大舉行，賽事期間雲林縣政府在以四大目標「選手-服務有感、貴賓-尊榮有感、媒體-貼心有感、縣民-參與有感」於斗南田徑場籌備「110全中運媒體中心」，15日於該場地舉辦記者會，首度公開曝光讓來自世界各地的記者媒體作業區域。

▲雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文及媒體公關組長陳雅芳等相關單位，今日首度公開曝光讓來自世界各地記者媒體進行全中運採訪的作業區域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府標榜打造舒適且設備周全，設置2處室內空間作為媒體中心，主動提供大會資訊、立即上傳競賽資料等，希望媒體記者更能感受到來自雲林的人情味。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府標榜打造舒適且設備周全，設置2處室內空間作為媒體中心，規劃媒體記者採訪專區、主動提供大會資訊、立即上傳競賽資料等，希望媒體記者能體會到全中運全體工作人員的用心與貼心外，更能感受到來自雲林的人情味，享受「回到家」一樣的溫馨服務。

▲雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文及媒體公關組長陳雅芳等相關單位，今日首度公開曝光讓來自世界各地記者媒體進行全中運採訪的作業區域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲媒體中心備多功能印表機、筆記型電腦、充電設施以及媒體中心專用的無線網路，全中運的各項比賽成績以及資訊，會在第一時間傳回媒體中心。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府教育處表示，媒體中心備多功能印表機、筆記型電腦、充電設施以及媒體中心專用的無線網路，全中運的各項比賽成績以及資訊，會在第一時間傳回媒體中心，並設置雲端資料平台，整合活動照片及競賽資料，以便同時掌握多場賽事動態。媒體中心設有採訪背板，另規劃提供媒體專用停車空間，希望媒體在舒適的作業環境中，將全中運的最新訊息作報導。

▲雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文及媒體公關組長陳雅芳等相關單位，今日首度公開曝光讓來自世界各地記者媒體進行全中運採訪的作業區域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文及媒體公關組長陳雅芳等相關單位，今日首度公開曝光讓來自世界各地記者媒體進行全中運採訪的作業區域。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府說明，斗南田徑場北側廣場設有大銀幕可讓觀眾同步觀賞。　「4/17開幕典禮17：30-19：30」由ETtoday運動雲、青年發電機網路直播，東森超視台電視直播；「4/17選手之夜20：00-22：00」由三立新聞網、Vidol三立綜合台、三立國際台、MTV台CH101、ETtoday運動雲、青年發電機、好事聯播網-好事989電台、好事903電台、港都983電台及110雲林全中運官網Live直播開幕式及選手之夜。電視直播由三立台灣台CH29(4/17(六)20:00-22:30)、重播頻道為三立都會台(4/18(日)07:00-09:30)。

▲雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文及媒體公關組長陳雅芳等相關單位，今日首度公開曝光讓來自世界各地記者媒體進行全中運採訪的作業區域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文及媒體公關組長陳雅芳等相關單位，今日首度公開曝光讓來自世界各地記者媒體進行全中運採訪的作業區域。（圖／記者蔡佩旻攝）


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全國中等學校運動會全中運媒體中心

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