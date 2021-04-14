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快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里

記者蔡佩旻／雲林報導

全國媽祖信眾所矚目的焦點，台中大甲鎮瀾宮、苗栗通宵白沙屯拱天宮的遶境進香媽祖鑾駕，是否巧遇同駐駕西螺福興宮太平媽祖廟來個「三媽會」；14日下午白沙屯媽祖的「粉紅超跑」約15時40分走西螺大橋進入西螺遶境，另大甲媽鑾轎同時間在西螺地區遶境，兩女神距離越來越近。

▲14日下午15時40分白沙屯媽祖鑾轎從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端，行走西螺大橋進約16時40分入雲林縣西螺鎮，受到信眾熱情歡迎。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲14日下午15時40分白沙屯媽祖鑾轎從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端，行走西螺大橋進約16時40分入雲林縣西螺鎮，受到信眾熱情歡迎。 （圖／記者蔡佩旻攝）

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，11日起駕南下雲林縣北港朝天宮進香，跨越4個縣市的長途跋涉，14日下午15時40分白沙屯媽祖鑾轎從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端，行走西螺大橋約16時40分進入雲林縣西螺鎮，受到信眾熱情歡迎，施放高空雷炮迎駕，鞭炮聲不絕於耳。

台中大甲鎮瀾宮繞境進香團14日凌晨從嘉義新港奉天宮起駕回鑾，進入雲林縣元長、土庫、虎尾、二崙、西螺等鄉賜福，所到之處鑼鼓喧天，家家戶戶設香案迎駕祈求媽祖庇佑平安，鞭炮聲不絕於耳，沿途信眾熱情準備豐盛的美食、點心、飲料供隨香的香客「呷免驚」，大甲媽祖鑾轎下午在西螺鎮七座、九隆、新社地區遶境，往市區西螺福興宮太平媽祖廟前進。

西螺鎮各廟宇紛紛派員前往西螺大橋北岸彰化縣，探尋白沙屯進香團媽祖鑾轎的蹤跡，下午3點半左右白沙屯媽祖鑾駕，出現在西螺大橋北岸橋頭旁的鄉間小道，跨越西螺大橋進入雲林西螺鎮，受到西螺地區民眾夾道歡迎，鑾轎繞行西螺市街後，行止飄忽不定。

此時，大甲媽祖鑾轎也抵西螺新社往西螺福興宮駐駕，大甲媽的隨香客與白沙屯媽的香燈腳齊聚西螺市區，將整個西螺市區擠得水洩不通，大甲媽、白沙屯媽的鑾轎，直線距離縮短只有3公里，數萬香客引頸等待兩位「女神」巧遇相會。

▲14日下午15時40分白沙屯媽祖鑾轎從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端，行走西螺大橋進約16時40分入雲林縣西螺鎮，受到信眾熱情歡迎。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲14日下午15時40分白沙屯媽祖鑾轎從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端，行走西螺大橋進約16時40分入雲林縣西螺鎮，受到信眾熱情歡迎。 （圖／記者蔡佩旻攝）

 

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