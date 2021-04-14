兩女神僅距850m無緣相會！信眾西螺大橋「紅黃交織」互道加油

▲一南一北對面交會之時背著大甲媽祖令旗的隨香客與身穿白沙屯媽祖進香團背心的香燈腳，很有默契地都高揮雙手或比讚互道加油打氣。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮、苗栗通宵白沙屯拱天宮的遶境進香，今(14)日下午在白沙屯媽祖的「粉紅超跑」行經西螺大橋進入西螺鎮轄區，大甲媽祖因晚間預計20點駐駕西螺福興宮，兩座媽祖鑾轎距離將縮短至850公尺，分別跟隨媽祖鑾轎的香燈腳們於西螺大橋相會，交會相互揮手暖道加油。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，11日起駕南下雲林縣北港朝天宮進香，跨越4個縣市的長途跋涉，14日下午15時40分白沙屯媽祖鑾轎從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端，16時40分行走西螺大橋進入雲林縣西螺鎮，受到信眾熱情歡迎。

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▲白沙屯媽祖鑾轎14日下午15時40分從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端進入，受到信眾熱情歡迎。 （圖／記者蔡佩旻攝）

台中大甲鎮瀾宮繞境進香團14日凌晨從嘉義新港奉天宮起駕回鑾，進入雲林縣虎尾、二崙、西螺等鄉賜福，沿途信眾熱情準備豐盛的美食、點心、飲料供隨香的香客「呷免驚」，大甲媽祖鑾轎下午在西螺鎮七座、九隆、新社地區遶境，往市區西螺福興宮太平媽祖廟前進。

▲白沙屯媽祖鑾轎14日下午15時40分從彰化縣溪州鄉西螺大橋北端進入，信眾瞬時聚集於西螺大橋南端，恭迎白沙屯媽祖進入西螺鎮。 （圖／記者蔡佩旻攝）

分別跟隨台中大甲鎮瀾宮、苗栗通宵白沙屯拱天宮的隨香信眾在西螺大橋上相聚，一南一北對面交會之時背著大甲媽祖令旗的隨香客與身穿白沙屯媽祖進香團背心的香燈腳，很有默契地，都高揮雙手或比讚互道加油打氣，一名從高雄來跟隨大甲媽遶境的阿嬤說，很幸運可以與白沙屯媽祖相遇，大家都是媽祖的信徒，互道加油支持，感到非常溫暖。

▲一南一北對面交會之時背著大甲媽祖令旗的隨香客與身穿白沙屯媽祖進香團背心香燈腳，很有默契地，都高揮雙手或比讚互道加油打氣。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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