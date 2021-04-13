雲林香客大樓提供全中運選手住宿　已4300人次登記

▲張麗善13日至斗南順安宮視察選手住宿環境及設備，準備好迎接參賽選手們來到雲林。 （圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今年主辦全國中等學校運動會，4月17日至22的六天賽事將有約有1萬3000多名選手參與賽事，臨近主場館斗南田徑場附近旅宿早已被訂空，縣府為解決選手住宿需求，協調縣內寺廟香客大樓免費提供選手住宿，縣長張麗善今（13）日至斗南順安宮視察選手住宿環境及設備，準備好迎接參賽選手們來到雲林。

雲林縣政府協調縣內9間寺廟免費提供香客大樓供選手住宿，另外已規劃由文化觀光處於選手住宿寺廟期間安排街頭藝人表演，新聞處會設置大型電視、無線網路供選手免費使用，另外雲林縣環保局在本週會做好週邊環境消毒防疫工作，以及雲林縣警察局會派遣警力24小時駐點在有選手住宿之香客大樓以維護選手住宿安全。

張麗善表示，參與全中運的選手約有1萬3000名，賽事期間又適逢媽祖遶境進香期間，主要賽事場館週邊飯店、旅館房間早已客滿，因此讓選手們有良好、舒適的住宿環境，避免舟車勞頓，養足精力以爭取最好的成績。

雲林縣政府指出，此次協調斗六南聖宮、斗南順安宮、虎尾天后宮、土庫順天宮、馬鳴山鎮安宮、崙背天衡宮、口湖下崙福安宮、台西五條港安西府、四湖參天宮等9間寺廟免費提供參賽選手住宿，經統計，此次賽事選手們主要住宿在主場館斗南田徑場附的斗六南聖宮、斗南順安宮、虎尾天后宮等三間寺廟之香客大樓，目前已有4300人次登記住宿。

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