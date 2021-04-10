能運動真好！徐榛蔚參加長青盃桌球賽　為舉辦全中運暖身

▲花蓮縣長徐榛蔚下場比賽切磋球技，以實際行動為鄉親加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提倡全民運動與培養運動風氣，花蓮縣長徐榛蔚10日前往花蓮桌球訓練站參加花蓮縣長青桌球協會舉辦的「長青盃」桌球錦標賽，並與花蓮縣長青桌球協會副理事長宋庫山切磋球技，以實際行動為鄉親加油打氣，享受比賽，以球會友、彼此交流，提升花蓮縣的體育動能！

徐榛蔚提到，花蓮是健康樂活的體育大縣，向來重視推動各類體育賽事，倡導全民運動風氣，更是培育體壇人才的搖籃，而桌球在花蓮是非常盛行的球類運動，各個好手球技精湛，期盼未來有機會能夠代表花蓮縣參加全國賽奪得金牌。

▲桌球在花蓮是非常盛行的球類運動，參賽選手各個球技精湛。

能運動真好！年花蓮縣政府舉辦全民運動會，非常多老大人代表花蓮縣參加多項賽事，包括槌球、木球、太極拳、元極舞等，甚至拿到全國金牌，為花蓮爭光，更是花蓮銀髮族之光，而明年花蓮將舉辦全國中等學校運動會，徐榛蔚期盼花蓮優秀選手都能突破自我、再創佳績，為自己爭光，也為花蓮爭光！

▲徐榛蔚期盼花蓮優秀選手都能突破自我，在將舉辦點數全中運動會為自己爭光也為花蓮爭光。

花蓮縣政府爭取到明年全中運在花蓮，花蓮縣立田徑場作為賽事主場館，預計在今年下半年度將大幅翻修，全面提升場館軟硬體設備，讓花蓮的孩子在家鄉比賽、發光發亮。

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