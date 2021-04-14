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三媽會無緣但僅距850米　大甲媽駐駕福興宮、白沙屯媽駐駕廣福宮

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮、苗栗通宵白沙屯拱天宮的遶境進香媽祖鑾駕今(14)日下午在白沙屯媽祖的「粉紅超跑」行經西螺大橋進入西螺鎮轄區後，兩座媽祖鑾轎直線距離急速縮短至2公里，但白沙屯媽祖傍晚已駐駕西螺「廣福宮」，而大甲媽則預計晚上8點要駐駕西螺「福興宮」太平媽祖廟，「三媽會」確定無緣。

▲西螺福興宮周遭有公園、停車場、大橋廣場等腹地大，可供白沙屯媽、大甲媽的龐大香燈腳休憩，團隊機動性佳，是三大天后大甲媽、白沙屯媽與太平媽齊聚，最佳甜蜜地點。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中大甲鎮瀾宮繞境進香團14日下午在西螺鎮七座、九隆、新社地區遶境，往市區西螺福興宮太平媽祖廟前進，預計20點駐駕西螺福興宮。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，11日起駕南下雲林縣北港朝天宮進香，跨越4個縣市的長途跋涉，14日下午16時40分白沙屯媽祖鑾轎行經西螺大橋進入雲林縣西螺鎮，行止飄忽不定繞行西螺市區，約17點05分駐駕廣福宮。

▲西螺福興宮周遭有公園、停車場、大橋廣場等腹地大，可供白沙屯媽、大甲媽的龐大香燈腳休憩，團隊機動性佳，是三大天后大甲媽、白沙屯媽與太平媽齊聚，最佳甜蜜地點。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮周遭有公園、停車場、大橋廣場等腹地大，可供白沙屯媽、大甲媽的龐大香燈腳休憩，團隊機動性佳。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中大甲鎮瀾宮繞境進香團14日凌晨從嘉義新港奉天宮起駕回鑾，進入雲林縣元長、土庫、虎尾、二崙、西螺等鄉賜福，大甲媽祖鑾轎下午在西螺鎮七座、九隆、新社地區遶境，往市區西螺福興宮太平媽祖廟前進，預計20點駐駕西螺福興宮，但路線並不會經過西螺廣福宮。

全國媽祖信眾所矚目的焦點，在於台中大甲鎮瀾宮、苗栗通宵白沙屯拱天宮的遶境進香媽祖鑾駕，是否巧遇共同駐駕西螺福興宮太平媽祖廟來個「三媽會」，在白沙屯媽祖駐駕廣福宮後確定破局，信徒紛紛表示，「雖三媽會無緣但距離僅850公尺」，只能期待明年再相會。

▲白沙屯媽祖鑾轎行經西螺大橋進入雲林縣西螺鎮，約17點05分駐駕西螺廣福宮。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲白沙屯媽祖鑾轎行經西螺大橋進入雲林縣西螺鎮，約17點05分駐駕西螺廣福宮。 （圖／記者蔡佩旻攝）

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