大甲媽鑾轎跨抵雲林！萬人擠爆西螺大橋　文武陣頭熱鬧接駕

▲大甲媽祖鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與台北市長柯文哲、雲林縣長張麗善共同扶轎，下午5時許以萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境活動，今(11)日晚間大甲媽鑾轎駐駕西螺福興宮，各宮廟也出動各種文武陣頭抵南端橋頭恭迎大甲媽祖神轎，下午約5點大甲媽祖鑾轎抵達西螺大橋北端，在萬餘信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩進入西螺鎮，市區人聲鼎沸、萬頭鑽動。

雲林西螺福興宮是唯一大甲媽祖鑾轎來回均會駐駕的廟宇，遶境隊伍於下午3點多陸續通過西螺大橋進入雲林縣境內，西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，適逢假日遊客與香灯腳人潮擠滿西螺大橋南端。

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大甲媽祖鑾轎抵大橋北端由大甲鎮瀾宮董事長顏清標將掌轎位置交接予臺北市長柯文哲與雲林縣長張麗善，進入西螺鎮後再由大甲鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，以萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區，展開平安遶境，整個西螺小鎮熱鬧非凡，大甲媽祖鑾轎預計於晚上進入西螺福興宮駐駕休息後，繼續南下新港前進。

▲ 大甲鎮瀾宮董事長顏清標、臺北市長柯文哲、雲林縣長張麗善共同扶轎，以萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區，展開平安遶境，整個西螺小鎮熱鬧非凡。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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