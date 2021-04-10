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雲林全中運、媽祖遶境前大掃黑　3天查獲45案逮91人

▲雲林縣警局淨化治安，規劃黑道幫派掃蕩作為，出動警力143名於4月8日至10日，3天執行全縣同步掃黑專案行動成果豐碩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲刑事警察大隊大隊長曾順光指出，起獲改造手槍4枝、空氣槍1枝、子彈27顆、手機21支、毒品製造相關工具1批、槍枝製造相關工具1批、刀械棍棒1批等贓證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣「全國中等學校運動會」及「大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境活動」等重大活動盛事在即，縣警局淨化治安，不容黑道幫派介入、影響賽程及遶境活動等進行，規劃黑道幫派掃蕩作為，出動警力143名，臨檢搜索黑幫經營、聚合處所，4月8日至10日，執行全縣同步掃黑專案行動成果豐碩。

雲林縣警察局規劃黑道幫派掃蕩，出動警力143名，臨檢搜索53個黑幫經營、聚合處所，針對影響轄內治安之幫派組合成員、聚眾鬥毆、暴力犯罪及非法槍械、毒品、詐欺等指標案件，全面執行專案查緝工作，另向上溯源跨轄查緝鄰近縣市之案件。經報請臺灣雲林地方檢察署指揮偵辦，自4月8日至10日，3天執行全縣同步掃黑專案行動。

▲雲林縣警局淨化治安，規劃黑道幫派掃蕩作為，出動警力143名於4月8日至10日，3天執行全縣同步掃黑專案行動成果豐碩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局淨化治安，規劃黑道幫派掃蕩作為，出動警力143名於4月8日至10日，3天執行全縣同步掃黑專案行動成果豐碩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

刑事警察大隊大隊長曾順光指出，此次專案期間查緝成果豐碩，查緝幫派組合成員4人、破獲妨害秩序(聚眾鬥毆)案4件24人、暴力犯罪4件10人，槍枝犯罪案件2件3人、販賣毒品案件10件15人、詐欺案件19件29人、其他犯罪(賭博、竊盜等)6件6人，並起獲改造手槍4枝、空氣槍1枝、海洛因毒品3包、安非他命毒品13包、毒品咖啡包171包、子彈27顆、手機21支、毒品製造相關工具1批、槍枝製造相關工具1批、刀械棍棒1批等贓證物。

雲林縣警局局長朱宗泰表示，秉持「除惡務盡、平穩治安」理念，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，全力遏制本縣黑道幫派犯罪案件發生，以貫徹縣長張麗善維護治安、打擊犯罪的決心，打造一個安居樂業的幸福城市，讓民眾可以快樂迎接本縣全中運及媽祖遶境之盛事。

▲雲林縣警局淨化治安，規劃黑道幫派掃蕩作為，出動警力143名於4月8日至10日，3天執行全縣同步掃黑專案行動成果豐碩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鑑識科長謝金霖指出，起獲海洛因毒品3包、安非他命毒品13包、毒品咖啡包171包等贓證物。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）


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