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雲林全中運選手雞不可失　獲贈陳金鋒代言雞胸肉4000份

▲凱馨實業股份有限公司與台灣鋒砲陳金鋒聯名推出「52鋒土雞胸肉」，現經縣府輔導上架便利商店通路。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱馨實業股份有限公司與台灣鋒砲陳金鋒聯名推出「52鋒土雞胸肉」，現經縣府輔導上架便利商店通路。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林良品優良廠商凱馨實業公司，為台灣專業的土雞品牌，一貫化經營型態更是國內唯一垂直整合土雞、烏骨雞生產工廠。日前與「台灣鋒砲」陳金鋒聯名推出「52鋒土雞胸肉」，現經縣府輔導上架便利商店通路外，更逢全中運賽期，由凱馨與展逸國際企業公司贊助全中運雲林縣選手4000份選手補充營養。

雲林縣政府積極推廣雲林良品在地品牌，建立嚴謹的評選機制，為農特產品品質把關，目前已審核通過135家廠商近400件產品，可見雲林縣產品品質競爭力，凱馨實業股份有限公司所生產臺灣土雞肉有8項產品通過雲林良品，其中由陳金鋒推薦「52鋒土雞胸肉」，經由雲林縣政府輔導上架超過3800家全家便利商店。

▲凱馨實業股份有限公司與台灣鋒砲陳金鋒聯名推出「52鋒土雞胸肉」，現經縣府輔導上架便利商店通路。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱馨與展逸國際企業公司贊助全中運雲林縣選手4000份「52鋒土雞胸肉」選手補充營養，選手可憑兌換券於全家便利商店兌換。 （圖／記者蔡佩旻攝）

凱馨實業公司董事長鄧進得表示，體育與農業一直是密不可分的關係，上周「台灣棒球英雄」陳金鋒經過4年的慎選，聯合同樣台灣最專業的運動行銷公司展逸國際以及最專業的運動便利通路全家超商共同推出「52土雞胸肉」，並為同樣背著國家未來希望的各位補充最優質的能量，讓台灣的希望能一棒傳承一棒。

卸下籃球員身份創辦展逸國際企業的張憲銘董事長受訪表示，一般的選手來講，在運動之後補充好的蛋白質是非常重要的，我覺得土雞胸肉是非常好的高蛋白，不管是用喝的、用吃的不管是選手或是一般消費者都是非常好的，在不運動後成為一般消費者，對於維持自己的體態、或減重過程吃了有飽足感，真的是一個非常好的產品。

雲林縣長張麗善表示，適逢雲林縣政府主辦全中運，凱馨與合作廠商展逸國際企業有限公司熱情贊助全中運雲林縣選手4000份「52鋒土雞胸肉」，選手們可直接從全家便利商店兌換，幫助雲林縣選手補充營養，希望能提高選手運動表現，為雲林縣爭光締造佳績，為雲林縣爭光。

農業處處長吳芳銘說明，雲林良品無論是在實體通路、電商平台或國際市場，縣府都會積極拓展，讓雲林縣優良產品讓更多人看見，也歡迎雲林在地廠商踴躍報名，雲林良品全年受理申請收件及評選，並提供專家輔導，縣府將與雲林廠商站在一起，讓更多人認識且認同雲林良品品牌。

▲凱馨實業股份有限公司與台灣鋒砲陳金鋒聯名推出「52鋒土雞胸肉」，現經縣府輔導上架便利商店通路。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱馨與展逸國際企業公司贊助全中運雲林縣選手4000份「52鋒土雞胸肉」選手補充營養，選手可憑兌換券於全家便利商店兌換。 （圖／記者蔡佩旻攝）


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