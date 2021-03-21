單親媽忘帶尿布　老師竟「彩色筆塗肚」提醒：媽媽請看聯絡簿！

▲媽忘帶尿布老師竟「彩色筆塗肚」提醒。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／編譯

美國一名單親媽媽某天下班後，從日托中心將孩子接回家，疲憊地準備幫孩子換尿布時，竟發現孩子的肚子上竟然被人用彩色筆寫著「媽媽，我沒尿布了，請看看我的聯絡簿」。原來這是老師為了提醒她替孩子準備尿布，而特地寫上的醒目備忘錄。她也氣得將照片po上臉書，希望網友能幫忙評評理。

根據《鏡報》報導，美國單親媽媽希瑟（Heather Chisum）下班後，將孩子從日托中心接回家，當她準備替孩子洗澡換尿布時，竟然發現孩子的肚子上被用彩色筆寫著「媽媽，我沒尿布了，請看看我的聯絡簿」，這才發現下手的居然是孩子的老師。

▲媽媽用濕紙巾來回擦拭仍無法清除。（圖／翻攝自Facebook）



希瑟氣得將照片po到臉書上並表示，日托中心每日都會有聯絡簿，讓她了解兩個孩子在學校的狀況，以及是否需要補充濕紙巾、尿布等備品，有時工作一忙可能會忘記，但她認為應該有更好的提醒方式，「我今天去學校就看到好幾個老師在校門口，如果我沒有注意到，那麼簡單一句『嘿你的兒子需要尿布，也許你沒看到聯絡簿』，相信任何老師來說都能做到。」

希瑟說，她用濕紙巾來回擦了好幾次，還是無法將這些字擦掉，原本計畫帶孩子去海邊玩的計畫也因此泡湯，她也決定直接向日托中心投訴，「我是一個有全職工作的單親媽媽，還有兩個年幼的孩子，請去法院控告我沒有每天看聯絡簿吧！」

網友紛紛在底下留言聲援表示，「這麼做太誇張！有很多更好的處理方式」、「你沒有反應過度，這種行為很幼稚而且非常不專業」、「你盡你最大的努力替孩子跟自己工作，老師這樣做真的非常可恥」。

►打莫德納疫苗…開刀房辣媽4天後喪命！ 肝腎心臟功能接連停止

►男友「搖死」8月大女嬰！ 新手媽冷曝惡行：還把牛奶灌進鼻孔裡

►辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院 狂吼：這是我生的

聽Podcast掌握國際局勢

►防曬界至尊！資生堂安耐曬下殺超低價