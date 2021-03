男友「搖死」8月大女嬰！　新手媽冷曝惡行：還把牛奶灌進鼻孔裡

▲羅和泰特害死自己的女兒。(圖/翻攝自推特「@HeartSouthNews」)

記者張靖榕/綜合外電報導

不是所有母親看見孩子有危險,都會不顧一切出手保護。英國一名新手媽媽眼睜睜看著比自己大上10歲的男友,在看完A片吸完大麻後,將兩人8個月大的女兒抓起來前後大力搖晃,導致女嬰腦部嚴重受損,11根肋骨骨折死亡。

根據英媒報導,22歲新手媽媽泰特(Tiffany Tate)與32歲男友羅(Michael Roe)育有8月大的女嬰荷利(Holly),據了解,女嬰是提前2個月出生的早產兒。2018年案發當天,羅吸完大麻和看了一輪A片後,竟抓起女嬰大力搖晃,直至女嬰失去意識,沒有任何聲息。

醫護人員感到現場時,荷利已經失去生命跡象,儘管醫護人員用盡方法試圖拯救她,數小時後仍回天乏術,宣告死亡,死因為「大力的搖晃」和「致命性的影響」。

Mum Tiffany Tate, 22, stood by as boyfriend Michael Roe murdered their baby as they are both found guilty. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter & Linkedin #globalnetpictures #GlobalNet_Pics #MichaelRoe #TiffanyTate #HollyRoe #murder #babymurder #braininjuries #Hove #guilty pic.twitter.com/8J3puvqpGf