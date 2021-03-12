打莫德納疫苗…開刀房辣媽4天後喪命！　肝腎心臟功能接連停止

▲庫芮兒育有1女。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國猶他州39歲單親辣媽庫芮兒（Kassidi Kurill）今年2月1日施打第2劑莫德納新冠疫苗後，接連出現心跳加速、嘔吐等狀況，到院抽血後發現肝臟功能停止，儘管後來緊急轉院、父母也願意捐肝救人，但最終仍於5日過世。現已知她本身並無其他健康問題，生前擔任開刀房助理，因工作關係才接種新冠疫苗。

綜合紐約郵報等美媒報導，庫芮兒首次接種莫德納疫苗時，手臂部位疼痛，但並沒有出現任何其他副作用，深信在疫情肆虐的現今，所有人都必須施打疫苗。只不過，就在2月1日接受第2劑莫德納疫苗之後，病情急速惡化。

據了解，庫芮兒施打疫苗當日晚間就已經感到不適，先選擇臥床休息，但到了4日上午，她的心跳急速加快，自覺必須前往醫院急診室。只不過，她才剛到急診室就已經開始嘔吐，院方隨即進行抽血檢查，依據檢查結果，她的肝臟功能已經停止。

▲美國生技公司莫德納研發新冠疫苗。（示意圖／路透）

庫芮兒隨後被緊急空運至山際醫學中心重症部門，準備接受移植，就在她的父母自願捐肝挽救寶貝女兒性命之際，她的心臟、腎臟功能停止，到院30小時後死亡。

目前庫芮兒遺體已完成解剖，但州法醫檢察官辦公室以隱私法律為由，無法針對解剖報告做出評論。但猶他州首席法醫克里斯坦森（Erik Christensen）坦言，庫芮兒是否因接種疫苗致死，其實難以透過解剖證實，幾乎所有疫苗或注視藥劑均存在引發負面結果的風險。

依據美國疾管局疫苗不良事件通報系統，在2020年12月14日至2021年3月8日期間，美國總計施打9200萬劑新冠疫苗，出現1637例死亡個案。

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