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美為台和中方交戰？　美前軍官憂心「將有百萬人死亡」

▲▼美國前陸軍軍官丹尼爾·戴維斯（Daniel L. Davis） 。（圖／翻攝 Daniel L. Davis 推特）

▲美國前陸軍軍官丹尼爾·戴維斯，他直言，美為台和大陸開戰，是愚蠢的賭博。（圖／翻攝 Daniel L. Davis 推特）

記者任以芳/綜合報導

川普時代猛打「台灣牌」，延續到美國新政府拜登上台，依然有政客或軍方人士放大涉台議題。對此，美國前陸軍軍官丹尼爾·戴維斯（Daniel L. Davis）18日在《商業內幕》網站撰文發出警告稱，如果美國最終選擇為了台灣與中國（大陸）開戰，最糟糕的情況下，戰爭可能升級成核戰爭，導致美國數百萬人喪生，城市變成一片荒地。

《觀察者網》報導引述，談到美中角力台灣問題，戴維斯直言，「除非我們的安全和自由受到了直接威脅，否則美國絕不應冒這種風險。 以任何其他理由同中國作戰，都是最愚蠢的賭博。」

文章表示，「最近幾天，美國許多軍事及政界人物都在中美發生衝突的話題上，發出了愈加危言聳聽的警告，尤其是圍繞台灣問題。」但戴維斯提醒，美國的政治及軍事決策者需要面對一些「冷酷的現實問題」。

戴維斯認為，那些幻想美國能夠成功介入台海戰爭但能「全身而退的情況幾乎不可能發生。 」在最糟糕的情況下，美國的領土甚至可能遭受核導彈打擊。」

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。（圖／美國印太司令部）

▲美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。（圖／美國印太司令部）

文章提到，在本月1日美國國會的一場聽證會上，美軍印太司令部提交一份司令海軍上將戴維森（Philip S. Davidson）起草的報告。 為了提升針對中國的「常規威懾」能力，報告尋求在2022年至2027年期間獲得270多億美元的軍費預算，打造「沿第一島鏈的精確導彈打擊網路」。然而，是什麼促使美國需要在中國近海增兵，從而提高了戰爭發生的風險？ 聽證會對此幾乎毫無解釋。

戴維斯說，美國必須用現實的方式對世界進行評估。 現在，中美兩國關係處在螺旋狀態中，一方以另一方增長的威脅為由擴大自身戰爭能力。 儘管中美兩國都宣稱自己不想發生戰爭，但由事故或誤判引發戰爭的風險每天都在增加。

文章也預測戰爭給美國帶來的沉重後果，戴維斯直言，「如果有一天，美國在未遭受有意攻擊的情況下與中國交戰，最壞的結果將是美國輸掉戰爭，自由變得岌岌可危；即便在最好的情況下，美國軍隊也會遭受巨大損失，我們的國家安全會被大大削弱。 」

▲當兵,士兵,阿兵哥,打戰,作戰,戰爭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲戴維斯再度警告，如果美國最終選擇為了台灣與大陸開戰，將十分危險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

戴維斯強調，對中美兩國而言，台灣問題的意義大相徑庭。 「對中國而言，台灣問題不僅僅是核心利益，還是一個充滿情感的問題。 他們更願意付出非同尋常的代價實現統一。 」相比之下，除非美國主動尋求介入，否則台灣問題不會直接影響美國的國家安全。

文章結尾，戴維斯再度警告，倘若美國最終選擇為了台灣與中國（大陸）開戰，美國的艦艇、飛機和軍隊將遭受巨大損失。 在最糟糕的情況下，戰爭可能還會升級成核戰爭，導致美國數百萬人喪生，城市變成一片荒地。

最後，戴維斯強調，「除非我們的安全和自由受到了直接威脅，否則美國絕不應冒這種風險。 以任何其他理由同中國作戰，都是最愚蠢的賭博。 」

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