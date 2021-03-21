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北京「平視」華府　張亞中：美中共管台的時代結束

▲▼2021,中美高層戰略會晤,安克拉治,中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅（圖／翻攝 大陸外交部網站、新華社）

▲中美高層戰略會晤。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

文／中評社

中美高層戰略會晤，雙方首次正面交手火藥味十足，涉台問題再次成為中美角力戰的夾心餅。孫文學校總校長張亞中分析，這場會談後，北京高層決定「平視」華府，尤其是涉及疆、港、台問題是其核心利益，不可能讓步，美國以後提都別提。所謂「美中共管台灣」的時代早已結束。

據《中評社》報導引述，張亞中認為，美國與中國大陸的四位外交政策負責人，在阿拉斯加第一次正式直面交手。從場景來看，唇槍舌劍、火花四射；從性質來看，「有意義、無結果」；從國際格局來看，「合縱vs連橫」的戰略態勢正式形成；從台灣的角度來看，台灣已成為戰國時期的函谷關，處於兩強相鬥的尷尬處境，一個不小心就是兵凶戰危。

省卻了先禮後兵的客氣儀式，不顧國際禮貌的遊戲規則，中美雙方直接對上，著重在陳述自己的基本立場，結果自然是乏善可陳了。但是，雙方第一次以此種方式登場亮相，當然有其重要意義。

雙方代表的強硬談話，不只是說給對方聽，更是要說給國內聽。這顯示，兩國內部的對峙氣氛已經僵固，不只不可能在原則性的問題上退卻，更要指責對方。兩國的「修昔底德陷阱」（即一山不容二虎）已經不可避免。

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪。（圖／路透社）

張亞中說，歷史上在崛起的強權與既有的強權間，有時是崛起者先出手，例如英國挑戰荷蘭與西班牙的海權，德國挑戰英法；也有時是既有強權先出手，美國就是典型的例子，二戰後，美國先圍堵蘇聯、重擊日本、壓制歐元，現在遏制中國大陸。美國稱之為「攻擊性現實主義」，也就是為維護霸權，先發制人，防患未然。

在此次會面以前，北京是持守勢，主張一山可容二虎，太平洋大的可容下中美兩國。在川普任內，北京的領導人以盾抗矛，立場雖然堅定，但是態度儘量和緩。但是此次會談，北京高層決定「平視」華府，態度上也是以牙還牙，以眼還眼。

張亞中預期，未來的中美關係，將完全是以實力的較勁，如人權、自由等價值性的訴求，將不再有任何角色。對於北京而言，新疆、香港、台灣問題是其核心利益，不僅不可能讓步，還告訴美國以後提都別提。所謂「美中共管台灣」的時代早已結束。

類似戰國歷史的「抗秦」，目前美國視中國大陸為價值觀不同的「虎狼之國」，必須合縱圍堵之。不同於以往特朗普的單打獨鬥，美國拜登政府以五眼聯盟為基礎，拉攏歐洲，日韓東協、印度與台灣。而北京則是以經濟力量，連橫相關國家，也包括歐洲、日韓東協、中亞西亞與南美非洲等國家。

▲▼台大政治系教授張亞中。（圖／記者曾俊豪攝）

▲台大政治系教授張亞中。（圖／記者曾俊豪攝）

張亞中表示，對合縱與連橫對峙時，兩岸關係已不再只是兩岸的關係，而是華府與北京強勢對峙下的一個戰略鬥爭點。民進黨政府已完全投靠美國，希望成為「合縱」的一環，國民黨則幻想在「親美和中」之間找到平衡點。民進黨政府最近提出所謂「建設性的模糊」，國民黨中央也跟進附和。但是，對北京而言，向美國輸誠就沒有兩岸的建設性，對華府而言，模糊將難以成為美國信賴的合縱的成員。

華府以西方價值觀與同盟為號召來促成合縱圍堵，北京以不干涉內政的價值與利益為誘因來進行連橫合作。不同於冷戰，目前全球各國利益已如犬齒交錯，美國又無意願與能力再釋放「公共財」，各國也會考慮與北京合作的利得，這使得合縱的道路必然艱難。不過，不論「合縱vs連橫的成敗為何，必然有關鍵鬥爭點。

歷史上，合縱國的戰略目標是不要讓秦國出函谷關，而秦國必須要出函谷關才能成為一山之虎，函谷關就是關鍵鬥爭點。在國、民兩黨戰略失能的決策下，台灣已成為美中較量的函谷關，能不危乎？能不覺醒？

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