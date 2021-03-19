辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院　狂吼：這是我生的

▲ 馬丁斯和腹中的第二胎都不幸慘死。（圖／翻攝自臉書／Pâmella Andrade）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西發生一起恐怖命案，一名年輕孕婦懷胎8月，即將臨盆，日前竟被人發現陳屍於滿地血泊的浴室中，腹部遭人以刀剖開，子宮中的胎兒消失無蹤。初步調查指出，嫌犯是一名極度渴望孩子的女子，殘忍殺害她後奪走胎兒。

根據《太陽報》，現年21歲的馬丁斯（Pamella Ferreira Andrade Martins）已經結婚，育有一名2歲幼子。她腹中本懷有和老公的第二胎，18日卻死於巴西新荷蘭（Nova Holanda）的家中，倒在浴室地板上，腹部被剖開，胎兒也被取出。死者家屬透露，馬丁斯當時被兇手反鎖在浴室中，警方破門而入便看見一片驚悚景象。

當地媒體《G1》報導，一名身分不明的22歲女子已被警方逮捕。她犯案後抱著死胎前往附近急診室，馬上被安排住院。她向醫生宣稱，她自行生下嬰兒，不慎一起從樓梯摔下。但檢查結果顯示，她根本不曾懷孕。

警方在這名女子的手提包裡發現一把刀，疑似就是兇器。且有目擊者指出，案發前晚曾看見她和馬丁斯在一起。馬丁斯的家屬向警方表示，嫌犯一直渴望擁有孩子，更稱她會「不惜一切代價，為自己爭取一個孩子」。警方正深入調查這起案件，也將安排驗屍，確定嬰兒死因。

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