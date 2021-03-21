釣魚台周邊美日大型聯合軍演　日媒：最快年內舉行

▲美日兩國政府開始磋商舉行防衛釣魚台列嶼的聯合軍演。（示意圖／CFP）

文／中央社記者楊明珠東京21日專電

美日兩國政府開始磋商最快今年之內舉行防衛釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的大規模聯合軍事演習一事。日媒指出，除了釣魚台，美國也擔心台灣海峽的局勢。

日本經濟新聞報導，美日兩國政府開始磋商舉行防衛釣魚台列嶼的聯合軍演，預料屆時日方將出動陸上、海上、空中自衛隊；美方將出動陸戰隊及空軍參與。

中國2月實施將海警局（相當於海巡署）定位為準軍事組織的海警法之後，美日有必要提高聯合因應能力以防不測。

報導說，釣魚台周邊在2月中國實施海警法之後，中國海警船仍頻繁地航行在「領海」外側的鄰接海域，也多次入侵「領海」，有時海警船上搭載著看似是機關砲的武器。日本政府擔憂中國企圖片面改變現狀。

中國今年的國防預算比上一年增加6.8%，持續維持高成長，2011年以來的10年間已增為2.3倍。

日本防衛大臣岸信夫19日在BS富士電視台節目上強調，為了守護釣魚台等島嶼的領土，有必要進行演訓，美日要進行聯合演訓提高因應能力，展現影響力給對方看。

16日在東京舉行「美日安全保障協議委員會」（2加2會談）時，美日雙方與會的外交、國防部長都同意，將在包括釣魚台在內的西南群島周邊舉行演訓。

報導說，美國擔心釣魚台、台灣會發生軍事衝突。2加2會談的共同聲明明載重視台灣海峽的和平與安定。岸信夫與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）16日舉行會談時，兩人都認為中國與台灣的軍力差距年年擴大。

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