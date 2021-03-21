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男嬰陰莖「每年縮水」！美專家歸咎塑化劑...指4大後果：變娘娘腔

▲▼美國專家指出，未來男性胎兒陰莖恐怕受化學物質汙染而變小。（圖／取自Pixabay）

▲美國專家指出，未來男性胎兒陰莖恐怕受化學物質汙染而變小。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

全球物質水平改善，人類平均身高逐年增加，然而有專家指出，隨著散佈在環境中的污染物質不斷增加，透過母乳的傳遞，未來不僅男嬰的陰莖尺寸恐怕不斷縮水、精子數量減少，甚至可能影響雄性荷爾蒙的分泌而愈加「雌性化」、抑制性慾發展，嚴重影響人類繁衍。

根據外媒《LADbible》報導，美國知名環境保育、流行病學、生殖健康領域學者莎娜•斯旺（Shanna Swan）最近在自己的著書中指出，日常用品中的化學物質會使男性陰莖尺寸變小，且還會有勃起障礙，精子的數量也會減少，她在2017年就警告，歐美國家男性精子數量正以驚人數度急遽下降。

斯旺表示，日常生活中常見的塑膠製品中，存在著一種名為鄰苯二甲酸酯的化學物質，是使用最廣泛、品種最多、產量最大的塑化劑，透過母乳傳遞至子宮內的胎兒，嚴重影響激素與內分泌的產生，這些潛在性的影響造成胎兒智商降低、睪固酮數量降低、陰莖縮小、早產等。

▲▼化學物質汙染，影響男性賀爾蒙的分泌。（圖／取自Pixabay）

▲化學物質汙染，影響男性賀爾蒙的分泌。（圖／取自Pixabay）

斯旺在接受採訪時更透露，若男嬰在懷孕前3個月接觸4種鄰苯二甲酸酯，可能會使得男嬰的肛門與生殖器官間的距離（AGD）縮短，環境污染會影響男性的性慾、降低男性的男子氣概。

另外，報導還指出，義大利的科學家早在2018年就發現，如果父母暴露在存有碳氟化合物的環境，該物質會在女性懷胎時影響子宮、干擾子宮內男嬰分泌雄性荷爾蒙，導致胎兒陰莖明顯變短、變細，且不僅胎兒會受到影響，就連處於青春期的青少年也會深受其害。

根據統計，在碳氟化合物含量高的環境中成長的男性，其身高比一般男性還矮12.5%、瘦6.3%。

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