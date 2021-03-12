王定宇、顏若芳爆同居　民進黨基層冷「罵高嘉瑜還比較多」

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委王定宇日前和黨發言人顏若芳驚爆「同居情」，事發至今兩人雖未親自在媒體前露面，但皆透過新聞稿方式，口徑一致用「房東房客」關係說明。在消息曝光後，民進黨中央接到的抗議電話不多，來反映其他議題的電話還比較多；黨內人士還說，「比高嘉瑜之前的抗議電話還少」。

高嘉瑜在去年成功從議員升格為立委，擅長進行網路操作、搏聲量的她，打著「港湖胖虎」的名號深獲年輕族群喜愛，日前臉書一張泛黃枕頭、衣服山的凌亂房間照，更是拉近與選民的距離，上任立委後充分發揮專長，儘管也爆出房產爭議，但聲量仍居高不下。

儘管善於自我包裝，但高嘉瑜在黨內算獨立個體、無明顯派系，有時甚至「誤射」，把砲口瞄準黨內政策，也引來黨內基層不滿。加上過去和台北市長柯文哲互動良好，看在「鐵桿綠」支持者眼中更如眼中釘般礙眼，只要高嘉瑜一有動作，致電黨部抗議的情形屢見不鮮。

此次王定宇、顏若芳的事件爆出，雖然引起社會各界、輿論的熱烈討論，在野的國民黨、民眾黨更是逮到機會大酸特酸，但民進黨內基層反應卻不如外界預期的熱絡，打到黨部抗議的電話寥寥可數，主要仍是反映其他時事議題，相比過去高嘉瑜動輒2、30通的「盛況」，王顏爭議可說是相當冷靜。

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）