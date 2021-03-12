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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭王定宇被爆同居「替2件事擋子彈」　施正鋒預言將獲重用

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委王定宇遭爆料與民進黨發言人顏若芳同居，他至今仍避談這件事。東華大學教授施正鋒在政論節目上直言，想不通王定宇的案子為何會在這個時間點被傳出來，「我覺得有點奇怪，跟鳳梨、藻礁是不是有關係？所以他出來擋子彈。」

▲▼民進黨立委王定宇於議場門口接受訪問，在議場內對考試院長提名人黃榮村進行提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲王定宇近日陷入同居爭議。（圖／記者湯興漢攝）

王定宇陷入同居風波，沉寂2天才在11日上午恢復臉書打卡，但他原本預定要上政論節目，後來卻改以視訊連線，連線過程中避談和顏若芳同居一事，反而針對高雄前市長韓國瑜講鳳梨的影片進行評論。

東華大學教授施正鋒在11日播出的政論節目《新聞大白話》中提到，王定宇的案子為何會在這個時候被傳出來，他想了一想，覺得可能另有隱情，「我覺得有點奇怪，跟鳳梨、藻礁是不是有關係？所以他出來擋子彈，他接下來應該會被重用。」

▲▼鳳梨 鳳梨相關產品 鳳梨酥 鳳梨乾 鳳梨汁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大陸自3月起禁止台灣鳳梨輸入。（圖／記者屠惠剛攝）

施正鋒接著談到關於鳳梨的爭議，他指出，農產品就是生產、運銷以及消費者這3個部分很難處理，第一是產量不夠，台灣如果真的要做，應該前往菲律賓、印尼種植；第二是技術上無法處理，因為薰蒸技術會讓鳳梨的果皮變黑；第三是消費者，一定是在國外的台灣人大量購買，或是台灣政府拜託其他國家政府進口，讓總統比較有面子，到時候就算有人怪罪下來，也可以推稱「我們有做一些事情」。

施正鋒認為，農產品的產銷通常要有長期規劃，台灣政府不應該這麼疲於奔命，至於為何會出現這樣的水果問題，就是因為消費彈性太低，意思是就算跌價，大家也吃不了那麼多，畢竟不可能照三餐吃，「這會害死阿兵哥你知道嗎？過去是香蕉，現在換鳳梨，以後出社會是會互相排擠的。」

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