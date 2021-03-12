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王定宇臉書早安文更新了　8:18打卡在台南「我要開始工作囉」

▲▼王定宇臉書早安文更新。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲王定宇臉書早安文更新。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

已婚的民進黨立委王定宇爆出同居情後，始終避而不談與同黨發言人顏若芳的關係，雙方口徑一致強調彼此是房東房客關係，繼他昨日恢復臉書早安文反擊外界質疑打卡造假後，12日也照發早安文，「早安，8:18的台南，我要開始今天的工作囉，加油！」打卡地點是台南歸仁，

王定宇昨日強調，「從來沒有『打卡』表示人在哪裡，從來沒有『打卡』表示人在哪裡」，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道！而早安相片是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox 內，當天跟氣象軟體合併。並反擊外界，不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之。

針對財產申報複製貼上的說法，王定宇回應，監察院財產申報處黃組長來電告知，「下載109年財產申報監察院資料時，誤觸108年資料，以致兩年一模一樣」，所以就是烏龍一場。不過，監察院隨後表示，監察院公報廉政專刊第171期所刊登王定宇2020年財產資料，是依據王定宇2020年12月10日網路傳送申報資料刊載，並無誤植情形。

此外，王定宇11日晚間以視訊連線方式上政論節目，但他仍未談及顏若芳，反而針對高雄前市長韓國瑜講鳳梨影片一事批評。

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