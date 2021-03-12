　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核四公投要國民黨踩剎車　林錫耀：先問問侯友宜怎麼投

▲▼民進黨秘書長林錫耀。（圖／民進黨提供）

▲民進黨秘書長林錫耀參觀311十周年東北友情特展。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

重啟核四公投案8月將登場，民進黨秘書長林錫耀12日上午參觀「311十周年東北友情特展」時表示，國民黨應及時踩剎車，且新北市長侯友宜曾說「沒有核安、沒有核電」，最起碼先問侯友宜，公投票怎麼投，是投同意還是不同意？

林錫耀說，小小的台灣有4座核電廠，核一已經除役，但後續怎麼預防災害，是台灣要面對的非常重大的問題。大家也曉得，國民黨已經提了「重啟核四」的公投案，要在8月由公民決定，到底核四廠要不要重啟。

林錫耀指出，相信明智的台灣人，如果稍微回想一下311福島的事件，就應該了解，重啟核四的工頭真的應該很明確、很堅定的say no，但是很可惜，國民黨推動這個公投卻沒有這麼多的考量，「甚至只是為了讓民進黨的執政產生更多的麻煩」。

「請國民黨、最大在野黨，是不是對這個公投案能及時踩剎車。」林錫耀表示，最起碼，也問問看新北市長侯友宜，新北有2座現有的核電廠，1個除役、1個即將除役，「核四廠要不要重啟，國民黨先問一下侯市長的意見？」

林錫耀說，以前侯友宜被問到核四重啟議題，都說「沒有核安、沒有核電」，現在這張票要怎麼投，是同意或著不同意？侯市長做為國民黨現在最重要的縣市首長，也應該要面對這個抉擇。

ET快訊
超大咖女神現身汐止黃昏市場！網驚呼：想巧遇
手機有這10款App快刪　恐盜銀行帳戶
獨／17歲高中生在家自學投資　狂滾1500萬資產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接軌後疫情時代　時力籲鎖定企業數位轉型

核四公投要國民黨踩剎車　林錫耀：先問問侯友宜怎麼投

陳柏惟把反對者比喻成猴子　刪Q總部：今年暑假讓中二立委離開國會

能辦HBL卻不能辦表演藝術競賽　家長批教育部失職

王定宇為長輩上課講台灣國際關係　網酸：應談如何有效分租

王定宇、顏若芳爆同居　民進黨基層冷「罵高嘉瑜還比較多」

抗旱大作戰！蘇揆視察水資源回收中心　籲國人節水共渡危機

民進黨問江啟臣能源政策　國民黨笑了：想知道我們如何執政？

孫中山逝世紀念日　吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　兩岸「和平最好」

香港選舉制度被沒收　江啟臣喊話北京：自由化才能得民心

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

接軌後疫情時代　時力籲鎖定企業數位轉型

核四公投要國民黨踩剎車　林錫耀：先問問侯友宜怎麼投

陳柏惟把反對者比喻成猴子　刪Q總部：今年暑假讓中二立委離開國會

能辦HBL卻不能辦表演藝術競賽　家長批教育部失職

王定宇為長輩上課講台灣國際關係　網酸：應談如何有效分租

王定宇、顏若芳爆同居　民進黨基層冷「罵高嘉瑜還比較多」

抗旱大作戰！蘇揆視察水資源回收中心　籲國人節水共渡危機

民進黨問江啟臣能源政策　國民黨笑了：想知道我們如何執政？

孫中山逝世紀念日　吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　兩岸「和平最好」

香港選舉制度被沒收　江啟臣喊話北京：自由化才能得民心

陳文茜健康再亮紅燈！　錄影前微血管破裂「半條腿一片紫黑」

「中國地圖遮台灣」南韓動畫被迫下架　微博網友暴氣：我寶島呢？

甩婚變陰霾　江宏傑錄《玩很大》崩潰「呆萌樣」曝光

邪惡肉燥＋爆漿半熟蛋！新竹深夜貨車魯肉飯　必搭無刺虱目魚肚湯

前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

再不起床老師要親親囉！5歲男童疑賴床　幼兒園女師挨告性騷擾

統一獅公布整體加薪12％　林安可加薪最多

風麒會強押弱女上山凌虐「剃頭」　只因她和黑幫小弟「切了」

接軌後疫情時代　時力籲鎖定企業數位轉型

法國男入境2個月才確診⋯「足跡仍在調查」！莊人祥：恐染疫7周↑

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

王世堅：王定宇犯家規沒犯國法！

王定宇被爆同居　施正鋒：有關2件事

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

陸海關：今年退回15地56批農產品進口

獨／開箱WTO　議定書見證台灣實力

賣口罩詐騙數千人！「蛙蛙文創」老闆猝死

韓訪鳳梨農擬復出？鍾小平分析「這條路」較近

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

快訊／北歐三國停打AZ疫苗　陳時中回應

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

王定宇臉書早安文更新了　8:18打卡在台南

傳國民黨主席選舉做黨員民調　連辦回應了

關島安排我駐外人員接種疫苗　「青天白日滿地紅」同框美日國旗

更多熱門

相關新聞

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

民進黨立委王定宇日前和黨發言人顏若芳驚爆「同居情」，事發至今兩人雖未親自在媒體前露面，但皆透過新聞稿方式，口徑一致用「房東房客」關係說明。在消息曝光後，民進黨中央接到的抗議電話不多，來反映其他議題的電話還比較多；黨內人士還說，「比高嘉瑜之前的抗議電話還少」。

民進黨問江啟臣能源政策　國民黨：想知道我們如何執政？

民進黨問江啟臣能源政策　國民黨：想知道我們如何執政？

周錫瑋棄權增加韓國瑜參選機會？　江啟臣：尊重大家選擇

周錫瑋棄權增加韓國瑜參選機會？　江啟臣：尊重大家選擇

藍營流出民調「江勝過朱韓趙」　江啟臣批：有心人士挑撥

藍營流出民調「江勝過朱韓趙」　江啟臣批：有心人士挑撥

王世堅：王定宇犯家規沒犯國法！

王世堅：王定宇犯家規沒犯國法！

關鍵字：

核四公投林錫耀國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面