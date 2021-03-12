核四公投要國民黨踩剎車　林錫耀：先問問侯友宜怎麼投

▲民進黨秘書長林錫耀參觀311十周年東北友情特展。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

重啟核四公投案8月將登場，民進黨秘書長林錫耀12日上午參觀「311十周年東北友情特展」時表示，國民黨應及時踩剎車，且新北市長侯友宜曾說「沒有核安、沒有核電」，最起碼先問侯友宜，公投票怎麼投，是投同意還是不同意？

林錫耀說，小小的台灣有4座核電廠，核一已經除役，但後續怎麼預防災害，是台灣要面對的非常重大的問題。大家也曉得，國民黨已經提了「重啟核四」的公投案，要在8月由公民決定，到底核四廠要不要重啟。

林錫耀指出，相信明智的台灣人，如果稍微回想一下311福島的事件，就應該了解，重啟核四的工頭真的應該很明確、很堅定的say no，但是很可惜，國民黨推動這個公投卻沒有這麼多的考量，「甚至只是為了讓民進黨的執政產生更多的麻煩」。

「請國民黨、最大在野黨，是不是對這個公投案能及時踩剎車。」林錫耀表示，最起碼，也問問看新北市長侯友宜，新北有2座現有的核電廠，1個除役、1個即將除役，「核四廠要不要重啟，國民黨先問一下侯市長的意見？」

林錫耀說，以前侯友宜被問到核四重啟議題，都說「沒有核安、沒有核電」，現在這張票要怎麼投，是同意或著不同意？侯市長做為國民黨現在最重要的縣市首長，也應該要面對這個抉擇。