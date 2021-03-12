民進黨問江啟臣能源政策　國民黨笑了：想知道我們如何執政？

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨為了保護桃園大潭藻礁，要求中油三接停工，但卻引來民進黨發言人謝佩芬反嗆，要國民黨江啟臣說明能源政策。對此，國民黨發言人陳偉杰表示，民進黨執政後，沒有提出完善的能源轉型方案，竟然反問國民黨的能源轉型政策是什麼？「民進黨心中應該是想問國民黨如何執政吧！」

陳偉杰表示，國民黨一路走來始終如一，在任何政策議題上都與民眾站在一起，以民意為依歸，不管是力抗萊豬進口、保護藻礁生態、反對燃煤製造空污、維護國人安全，國民黨為民眾發聲哪裡有錯？民進黨卻扭取解讀，抨擊國民黨不配合、不合作、處處找麻煩？請問到底是誰找誰麻煩呢？

「請問蔡英文總統到底要用什麼發電？」陳偉杰說，蓋三接、核能發電、燃煤電廠等都牽涉用電需求，民進黨執政五年來，口口聲聲說不會缺電，到底是講真的還是畫餅充飢的口號？這5年來做了什麼，還是根本什麼都沒做，其實答案不辯自明。

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