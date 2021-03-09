侯漢廷看顏若芳「自覺羞愧」：願民進黨能讓人人35歲當房東

▲顏若芳、王定宇。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蕭羽耘／台北報導

已婚民進黨立委王定宇同居發言人顏若芳延燒，縱使王定宇澄清他與顏若芳就是房客和房東的關係，稱太太也知道此事，仍平息不了議論。對此，台北市議員侯漢廷9日酸，但願民進黨創造人人都能35歲有房當房東的美好社會。

針對遭偷拍一事，顏若芳9日表示，看圖說故事實在誤會大了，房子剛交屋一年，裡面2房、1客廳，就像學生宿舍一樣，王定宇分租其中一間，自己平常跟父母同住，有時跑攤或聚餐太晚，怕會吵到爸媽才會去這裡住，次數也不多。

據了解，顏若芳的住處位在北市大稻埕，2018年初完工，全棟僅12戶，總價分布在1948萬至2300萬不等，每坪單價65至68萬。

對此，侯漢廷在臉書上諷刺，期盼民進黨能夠創造一個人人如發言人一樣，30餘歲便能買房當房東的美好社會，落實居住正義。

他也批評王定宇，堂堂大立委，放著免費的兩間立委會館不住，不顧瓜田李下當房客，顯見立委會館環境惡劣，而台北租房環境不便民。

侯漢廷說，以2千萬而言，自備頭期款約要6百萬，縱使是預售屋，也約要3百萬頭期款。顏若芳2014年當選議員、2018年落選，議員年收入約120萬，一任議員任期內有如此「鉅額」存款，想必是生財有道、善於理財，或者長輩餽贈、家底殷實，令同為議員且年齡相仿、白手起家的自己嘆為觀止。

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