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立法院提供住宿會館　網譏王定宇分租單身女子...白痴才相信鬼話

▲▼顏若芳、王定宇。（合成圖／ETtoday資料照）

▲顏若芳、王定宇。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

已婚的民進黨立委王定宇9日遭爆出同居同黨「小17歲」發言人顏若芳，一週內前往女方台北的住處高達5次。事實上，立法院有提供會館給新竹以南的立委作為休息處，且均備有個人套房，每人可登記2間，日前雖有規劃整修，但並未展開動工，目前仍有提供立委住宿。

第7屆立委減半前，立法院共有225名立委，當時設有台北會館、大安一館及大安二館3間立委住宿宿舍，當時規定雙北地區以外的區域立委都可申請住宿。

不過，在立委減半，加上高鐵通車後，住房率開始直線下滑，2012年，立法院決議將大安二館繳回給國產局（現國產署）。

台北會館位於北市博愛路、植物園旁，目前有42間房間供立委住宿，大安會館位於大安路二段，該館則有72間房。

立法院總務處表示，大安會館及台北會館，均備有個人套房，供新竹以北以外委員以登記方式住宿，不提供非登記住宿委員臨時借住。每位委員登記以2間為限，房間位置於委員登記後，以抽籤方式決定之。會館大門原則定於上午6時開啟，午夜12時關閉。

由於台北會館和大安會館都已使用2、30年，立法院預計編列上億預算，全面整修翻新2棟住宿會館，但並未展開動工，目前仍有提供立委住宿。

根據週刊報導，已婚的王定宇經常留宿顏若芳住處，次數頻繁，最高一週有5天留宿顏家，甚至連妻子李淑吟生日當晚，王定宇也是住在顏家。

對於週刊爆料，王定宇表示，因顏家有多一間空房，「我分租在台北當休息處而已」、「有要過夜或要休息才過去那邊，就一個客廳兩個房間，我分租一個」；顏若芳也同樣回應「那間房子我有分租房間給王住」。

不少網友湧進王定宇臉書留言嘲諷，「委員真辛苦，早上上班，晚上上發言人」、「定宇兄，昨晚睡不好嗎？」、「分租房間也是你的工作之一嗎？」也有網友要他出面解釋清楚，「已婚立委放著立院提供的套房不租，卻去分租單身女子房子，白吃才相信這種鬼話」。

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