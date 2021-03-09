王定宇5年前曾向愛妻懺悔...　「4個只穿白襯衫美女在等我！」

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已婚民進黨立委王定宇同居發言人顏若芳延燒，縱使王定宇聲稱他與顏若芳就是房客和房東的關係，還說太太也知道此事，仍平息不了議論。就有網友搜出，一向給外界愛妻形象的王定宇，5年前曾發文跟老婆懺悔，工作時有「4個白襯衫美女」在等自己，但他以「不過我都沒動心怎樣喔」展忠誠。

▲立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



王定宇和妻子李淑吟育有3個孩子，兩人臉書與IG發文多以工作為主，鮮少在臉書談及家庭生活，夫妻倆更是幾乎不放閃，很難在社群平台上找到他們的同框照。

就有網友挖出，王定宇2014年曾向老婆「懺悔」，他當時在臉書提到，去電視台錄節目時，都有「四個只穿白襯衫的美女，在攝影棚入口處等他」，並強調自己都沒有動心。不過，那篇貼文其實只是偶像劇劇照，王定宇所指的四個只穿白襯衫的美女，就是偶像劇的四位美女主角們。

▼王定宇5年前曾向老婆懺悔。（圖／翻攝自王定宇臉書）





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