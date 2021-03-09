王定宇、顏若芳「同屋不同榻」　羅友志：是恨，還是愛？

▲已婚的民進黨立委王定宇，與民進黨美女發言人顏若芳同居。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

已婚民進黨立委王定宇驚爆同居疑雲，他自去年11月起，接連被週刊拍到與小17歲的民進黨發言人顏若芳同進同出，還被指以臉書打卡的巧妙手法遮掩行蹤。雖然王定宇聲明表示，太太也知道他向顏若芳分租房間，但引來諸多質疑，社會記者出身的羅友志就在臉書引用知名古裝劇名言，寫下一段註解：「定宇，你是恨，還是愛？」

週刊直擊王定宇同居小17歲的民進黨美女發言人顏若芳的過程，從去年11月就開始跟拍，照片中也拍到王定宇在步出大樓大門時，先左顧右盼後才出現的畫面。該報導指出，王定宇近來頻頻留宿顏若芳住處，最高一週留宿5晚，而顏若芳不但會幫王買早餐，2人也上演溫馨接送情，接他上下班。

王定宇雖然回應表示，只是向顏若芳分租房間，但立法院目前有大安會館與台北會館，專供苗栗以南立委立委住宿的2棟會館，都是個人套房，王定宇為何要再向顏若芳分租房間，引發熱烈討論。

針對週刊內容，王定宇再次解釋，他與顏若芳就是房東、房客關係，在台北租個能休息地方，使用率也還好，「才開始租幾個月，我太太也知道這事」。顏偶爾順道載他一程，「記者相片全部沒有親密互動，還能編故事，真的是想太多」。

對於王定宇、顏若芳同屋不同床，羅友志在臉書寫下：「你是恨，還是愛？羋月傳曾提到《孤男寡女同屋不同榻，若不是太無情，就是用情太深》根本經典啊!王定宇或許會回應，不要拿中國的劇，侮辱台灣的官（設計對白）這部分，我也貼心幫您想好了」。