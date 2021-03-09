顏若芳選市議員「有他鼓勵」　王定宇念台南同鄉情北上站台拉票

政治中心／綜合報導

已婚的民進黨立委王定宇遭週刊爆出同居同黨發言人顏若芳，兩人立刻撇清僅為房東、房客的關係。不過，從顏若芳過去的臉書貼文可發現，她經常大讚很欣賞王定宇，有許多照片也可看到王定宇從台南北上幫忙顏若芳站台助選。

▲王定宇替顏若芳站台助選。（圖／翻攝顏若芳臉書，下同）



顏若芳在臉書透露，大三初踏入政治圈時就認識王定宇這位好大哥，也成為她政治圈中的好榜樣！而顏若芳也說，2014第一次參選時，就受到王定宇很大的鼓勵，當年也順利當選市議員。

四年過後，顏若芳於2018年要挑戰連任時，王定宇也多次從台南北上陪顏若芳掃街助選，還幫忙拍攝宣傳影片；王定宇在影片中大讚顏若芳是個非常優秀的市議員，兩人在影片中的互動自然，王定宇在介紹時直接稱呼顏若芳是從台南出外打拚的女孩子。

除此之外，從臉書照片中可發現，顏若芳於2018年大選掃街拜票時，身旁都會出現王定宇默默的支持；身為台南立委的王定宇，因為同鄉的情誼多次幫忙拜票場合中站台，顏若芳也在臉書透露非常感謝對方。

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