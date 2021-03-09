低估大家智商？美女律師開轟「分租兩個房間」：承認錯誤很難嗎

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，一週內前往女方台北的住處高達5次，還有親密舉動。對此，王定宇則表示，兩人就是房東、房客的關係，太太也知道此事。其實，這類事件不是第一次發生，律師李怡貞就以自身經驗分享，坦言自己曾處理過不少外遇案件，但是，「承認錯誤很難嗎？」

▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢攝／記者周宸亘攝）

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福原愛日前被拍到與天菜男同住飯店，並強調兩人是一人一間房，但外界仍直指她就是出軌了。稍早，王定宇被爆出與同黨小17歲的發言人顏若芳同居，他則回應，他與顏若芳就是房東、房客的關係而已，「我太太也知道這事」，間接否認外界指控。

「開兩個房間」、「分租兩個房間」，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上，語帶諷刺的說，現在是不是流行睜眼說瞎話？還是覺得大家都智商很低？她先前處理過不少外遇案件，其中很多都是同僚、同辦公室，在公開場合上，雙方都會表現得特別冷淡；不過私下，卻超級熱絡，還時不時會耍些小脾氣。

外遇就是外遇，李怡貞直言，類似事件層出不窮、比比皆是，「承認錯誤很難嗎？」不過，她隨即也轉換語氣，幽默稱「就像我」，雖然已育有一女，還是頻頻向彭于晏示愛，甚至還一度變心「鼠薯」，現在還不是繼續在江湖上走跳，與其硬拗，不如坦蕩承認。