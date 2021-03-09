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王定宇發文了！無畏「同居顏若芳」緋聞續打卡　網灌爆要他踹共

▲▼王定宇臉書打卡。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲王定宇臉書打卡。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委王定宇9日遭週刊爆出同居同黨「小17歲」發言人顏若芳，一周內前往女方住處高達五次。對此，王定宇回應，該住處是嚴若芳位在台北的分租的房間，平時僅過去休息而已。不過，王定宇心情似乎未受影響，今日仍照常與臉書PO文，打卡地點則在台南。

從王定宇臉書動態貼文顯示，經常分享工作行程以及時事回應。而今日王定宇臉書動態打卡位在台南東區，PO文寫道「早安，7:27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油！」

不少網友在王定宇貼文下方留言嘲諷，「委員真辛苦，早上上班，晚上上發言人」、「定宇兄，昨晚睡不好嗎？」、「分租房間也是你的工作之一嗎？？」，也有網友要他出面解釋清楚，「已婚立委放著立院提供的套房不租，卻去分租單身女子房子，白吃才相信這種鬼話」。

根據王定宇財產申報中顯示，與妻子名下共有3筆土地、1筆建物，都位在台南，夫妻倆名下各有一部轎車，存款189萬7961元，投資股票金額為193萬4070元，債務423萬9137元。

不過，其實立法院有大安會館及台北會館2棟立委住宿會館，提供苗栗以南立委住宿。根據王定宇財產申報顯示，王定宇於台北並未有住處。

▼民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨立委王定宇於議場門口接受訪問，在議場內對考試院長提名人黃榮村進行提問。（圖／記者湯興漢攝）

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