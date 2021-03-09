王定宇風流情史被挖出！交往女記者卻娶女助理　結婚不宴客原因曝

▲王定宇2020年11月在臉書上po出為太太慶生的照片（左），惟鏡週刊爆料當晚王夜宿在民進黨美女發言人顏若芳（右）家中。（圖／翻攝臉書、記者周宸亘攝）



記者林悅／台南報導

民進黨立委王定宇被被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，2人雖說明是房東與房客關係，但王定宇桃色風波並未止息，反而愈演愈烈引起熱議，連王定宇擔任台南市議員時，曾經與台南1名女記者交往的過往，及王定宇結婚不宴客的理由，再度被提起。

根據鏡週刊爆料，民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，一週內前往女方台北的住處高達5次，還有親密舉動。對此，王定宇受訪時表示，自己與顏若芳就是房東、房客的關係，「我太太也知道這事」。鏡週刊指稱王定宇目前與顏若芳同居，在王定宇留宿顏若芳住處期間，有時女方早起外出，還會貼心地帶早餐給男方，成了二人同居祕戀的證據。

對此，王定宇5日上午透過訊息表示，自己與顏若芳就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，「我太太也知道這事」。王定宇說明，至於顏若芳就是遇到了就偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動還能編故事，「真的是想太多」。

▲長期給人親民勤勞形象的民進黨立委王定宇，陷入桃色風愈演愈烈。（圖／翻攝自王定宇臉書，下同）

台南地方人士指出，對王定宇身陷桃色風波，也不會感到特別意外，王定宇年輕時風流倜儻，擔任台南市議員更意氣風發，王定宇當時與台南新聞界擔任地方新聞台的1名女記者交往，但後來王定宇卻選擇在其服務處工作的現任妻子李淑吟結婚，新娘則非該名女記者，此事在當時引起一場不小的風波。

因該名女記者的乾爹，也是台南重量級的資深媒體人對此事極度不滿，在王定宇結婚前，對外放話痛批王定宇，並揚言要去婚禮討公道，此事在媒體界沸沸揚揚，王定宇最後選擇結婚只擺一桌宴請親友，沒有盛大婚禮，沒有對外宴客，態度十分低調，這也可能是沒有對外宴客的原因之一。

地方人士指出，這件過往情事，台南老一輩媒體記者都知悉，而女記者服務的地方電視台內部也都了解此事，當時地方電視台的同事都為女記者抱屈，並忿忿不平，同仇敵愾抵制王定宇，王定宇雖貴為立委，且是地方重要政治人物，但該地方電視台仍甚少播出王定宇新聞，知情人士都認為應是此因。

王定宇原訂9日上午在選區關廟舉辦挺鳳梨記者會，9日上午卻在其群組突然以「訂單超過預期為由」臨時取消記者會，不現身台南。王定宇服務處表示，因市府與各界努力，台南鳳梨目前預購數量已達原訂單再加66000箱，為免資源過度集中、影響其他品項，因此今日記者會取消。停開的原因，主要是關廟、歸仁的鳳梨，4月份才進入盛產，到時候來加強行銷力道，來照顧在地農民。

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