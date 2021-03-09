　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資深媒體人曝民進黨內觀點：徹底解釋王定宇為何無止盡袒護顏若芳

記者羅婉庭／台北報導

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被抓包同居，引起政壇軒然大波。對此，資深媒體人王尚智9日表示，對於民進黨內許多人來說，終於明白王定宇為何能無止盡的袒護顏若芳。

王尚智於臉書發文指出，為今之計，只有王定宇妻子李淑吟公開表示「我知道他在她家分租房間」才能略略解圍。但這對一位深信丈夫的妻子而言，這是多麼難堪且椎心的背叛。

王尚智表示，況且長期以來，顏若芳是如何面對或對待正宮李淑吟的？女人本能的直覺，最強大的恰是在女人與女人之間。新聞爆出的當下，是否只是驗證了李淑吟過往心中長期揮之不去的疑慮「王定宇為何總是對『台南小妹妹』顏若芳特別好？」

▲▼王定宇替顏若芳站台助選。（圖／翻攝顏若芳臉書）

▲王定宇屢屢替顏若芳站台助選。（圖／翻攝顏若芳臉書）

他認為。政壇的緋聞八卦，看的是人性中最無能為力的所謂「自我蒙蔽」。即使在萬千注目之中，仍無法排絕某些「相互吸引的本能」，尤其政壇拼搏是條「人前喧嘩、人後孤寂」之路，總是需要某些懂得的眼光，相伴或安撫。一旦她是「紅粉知己」而他是「咖啡色知己」，親人至愛都消失了，彷彿地球上只有對方最懂自己。

王尚智指出，如今對民進黨內許多人來說，緋聞徹底解釋王定宇為何能夠無止盡的多次袒護顏若芳，甚且為了她的人事調動不惜宣稱為此辭去中常委的「一怒為紅顏」了。

對於王、顏兩人在政壇之路，王尚智表示，每回政壇緋聞八卦，最終看的是「如何重新向現實妥協」的再抉擇。在輿論的人聲鼎沸中，有人選擇了「歧路」，比如離開政壇走向情欲文化符號的童仲彥。王尚智說，更多人選擇一種「等待」，等待大眾慢慢淡忘至遺忘，比如吳怡農。

▲▼王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

ET快訊
13歲小女友寫「巷內性愛日記」嚇壞同學！19歲男友慘了
低估大家智商？美女律師開轟「兩個房間」：流行睜眼說瞎話
台北2會館供立委「免費住」　媒體人開酸：政治總讓下半身特別寂
氣質妹捷運脫口罩開吃！　網見側顏風向大轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北杜鵑花季來了！音樂會邀陳芳語、陳零九　採實名制「限1000人」

顏若芳選市議員「有他鼓勵」　王定宇念台南同鄉情北上站台拉票

國民黨推罷免吳思瑤　吳怡農曝心聲：這件事很煩！

資深媒體人曝民進黨內觀點：徹底解釋王定宇為何無止盡袒護顏若芳

王定宇5年前曾向愛妻懺悔...　「4個只穿白襯衫美女在等我！」

邀馬英九參與「後盾計畫」？　吳怡農：若是投降主義就不必了

國家供2棟立委套房免費住　媒體人酸王定宇：政治總讓下半身特別寂寞

白宮稱對台立場不變　外交部：持續與拜登政府密切合作

大三初識王定宇　顏若芳7年來臉書讚「欣賞他、給我很大的鼓勵」　

陸稱「兩岸必然統一」　外交部：打壓台灣只會徒增人民反感

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

台北杜鵑花季來了！音樂會邀陳芳語、陳零九　採實名制「限1000人」

顏若芳選市議員「有他鼓勵」　王定宇念台南同鄉情北上站台拉票

國民黨推罷免吳思瑤　吳怡農曝心聲：這件事很煩！

資深媒體人曝民進黨內觀點：徹底解釋王定宇為何無止盡袒護顏若芳

王定宇5年前曾向愛妻懺悔...　「4個只穿白襯衫美女在等我！」

邀馬英九參與「後盾計畫」？　吳怡農：若是投降主義就不必了

國家供2棟立委套房免費住　媒體人酸王定宇：政治總讓下半身特別寂寞

白宮稱對台立場不變　外交部：持續與拜登政府密切合作

大三初識王定宇　顏若芳7年來臉書讚「欣賞他、給我很大的鼓勵」　

陸稱「兩岸必然統一」　外交部：打壓台灣只會徒增人民反感

戲裡遭家暴、戲外霸凌？《夫婦世界》沈恩宇遭爆料　公司回應了

台股高低震盪逾200點！金融、傳產撐盤　指數小漲32點收15853點

買公寓「鋪木地板or磁磚？」　過來人曝優缺點：這個CP值比較高

台北杜鵑花季來了！音樂會邀陳芳語、陳零九　採實名制「限1000人」

Windows 10還沒升級到20H2　微軟挑機「強制更新」

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

英國指中國環球電視網「失公允」！違反新聞規範　裁罰880萬元　

福原愛離婚「恐失去收入和2孩監護權」　日媒2領域分析

窮夫騎車70公里載癌妻看病！警攔截喊：你是通緝犯　結局超展開

追蹤獵豹！他下車才走20米　慘遭2獅撕咬拖行「吞下肚」

政治熱門新聞

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

蔡阿嘎認證「十大正妹」　王定宇一怒為紅「顏」嗆辭中常委

一週5夜「同居美女發言人」被直擊！　王定宇回應了

顏若芳友：房子月租王定宇8000元

王定宇人生谷底她哽咽相挺　妻臉書同框照曝玄機

王定宇、顏若芳遭爆同居鐵證曝光！　20分鐘巧妙換手直擊

盤點政壇外遇風波　他被抓包後下場曝

「我跟顏若芳是房東跟房客」　王定宇發聲：我太太也知道

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」最後5秒連蘇貞昌都傻眼

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

掩飾偷情手法曝光　他北車打卡上工竟非「真相」

顏若芳：平常跟爸媽住　王定宇分租就像學生宿舍

ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

蔡英文96小時解決「鳳梨禁令」　日媒：經濟施壓後繼無力

更多熱門

相關新聞

王定宇5年前曾向愛妻懺悔...　「4個只穿白襯衫美女在等我！」

王定宇5年前曾向愛妻懺悔...　「4個只穿白襯衫美女在等我！」

已婚民進黨立委王定宇同居發言人顏若芳延燒，縱使王定宇聲稱他與顏若芳就是房客和房東的關係，還說太太也知道此事，仍平息不了議論。就有網友搜出，一向給外界愛妻形象的王定宇，5年前曾發文跟老婆懺悔，工作時有「4個白襯衫美女」在等自己，但他以「不過我都沒動心怎樣喔」展忠誠。

台北2會館供立委免費住　媒體人酸王定宇：政治總讓下半身寂寞

台北2會館供立委免費住　媒體人酸王定宇：政治總讓下半身寂寞

大三初識王定宇　顏若芳7年來臉書狂讚

大三初識王定宇　顏若芳7年來臉書狂讚

怒辭中常委只為顏若芳！　王定宇曾「一怒為紅顏」替她抱不平

怒辭中常委只為顏若芳！　王定宇曾「一怒為紅顏」替她抱不平

顏若芳友：她常被戲稱「感情絕緣體」

顏若芳友：她常被戲稱「感情絕緣體」

關鍵字：

王定宇顏若芳

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面