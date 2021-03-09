資深媒體人曝民進黨內觀點：徹底解釋王定宇為何無止盡袒護顏若芳

記者羅婉庭／台北報導

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被抓包同居，引起政壇軒然大波。對此，資深媒體人王尚智9日表示，對於民進黨內許多人來說，終於明白王定宇為何能無止盡的袒護顏若芳。

王尚智於臉書發文指出，為今之計，只有王定宇妻子李淑吟公開表示「我知道他在她家分租房間」才能略略解圍。但這對一位深信丈夫的妻子而言，這是多麼難堪且椎心的背叛。

王尚智表示，況且長期以來，顏若芳是如何面對或對待正宮李淑吟的？女人本能的直覺，最強大的恰是在女人與女人之間。新聞爆出的當下，是否只是驗證了李淑吟過往心中長期揮之不去的疑慮「王定宇為何總是對『台南小妹妹』顏若芳特別好？」

▲王定宇屢屢替顏若芳站台助選。（圖／翻攝顏若芳臉書）

他認為。政壇的緋聞八卦，看的是人性中最無能為力的所謂「自我蒙蔽」。即使在萬千注目之中，仍無法排絕某些「相互吸引的本能」，尤其政壇拼搏是條「人前喧嘩、人後孤寂」之路，總是需要某些懂得的眼光，相伴或安撫。一旦她是「紅粉知己」而他是「咖啡色知己」，親人至愛都消失了，彷彿地球上只有對方最懂自己。

王尚智指出，如今對民進黨內許多人來說，緋聞徹底解釋王定宇為何能夠無止盡的多次袒護顏若芳，甚且為了她的人事調動不惜宣稱為此辭去中常委的「一怒為紅顏」了。

對於王、顏兩人在政壇之路，王尚智表示，每回政壇緋聞八卦，最終看的是「如何重新向現實妥協」的再抉擇。在輿論的人聲鼎沸中，有人選擇了「歧路」，比如離開政壇走向情欲文化符號的童仲彥。王尚智說，更多人選擇一種「等待」，等待大眾慢慢淡忘至遺忘，比如吳怡農。

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）