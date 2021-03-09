大三初識王定宇　顏若芳7年來臉書讚「欣賞他、給我很大的鼓勵」　

政治中心／綜合報導

已婚民進黨立委王定宇遭週刊爆出同居同黨立委顏若芳，兩人聲稱彼此關係僅為房東與房客。而顏若芳也表示，與王定宇的互動跟過過去許多提攜他的前輩一樣；不過，從顏若芳臉書貼文可發係，她經常大方表示欣賞王定宇，更不時轉發有關王定宇上政論節目的影片，最早從2014年就開始了。

▲顏若芳參選，王定宇幫忙拍影片站台。（圖／翻攝顏若芳臉書）



根據顏若芳臉書發文，7年前起就有發文提到王定宇。2014年的一篇貼文中，顏若芳就說很欣賞王定宇，讚王定宇是令人尊敬的前輩，該篇貼文是王定宇在政論節目講到連陣營選舉選到意圖台北將族群分裂時，竟落下男兒淚，顏若芳看到畫面後表示「鐵漢也有柔情的一面」。

還有王定宇於2015年、2018年的黨內立委、市長初選時，顏若芳就在臉書幫忙拉票，號召大家力挺王定宇。而在2018年地方選舉時，王定宇與顏若芳同框拍影片宣傳，積極幫忙拉票，雙方互動活潑。

顏若芳在2018大選期間，王定宇不時北上幫忙造勢宣傳，看得出兩人交情不錯。顏若芳事後在臉書發文說，自己擔任主助理時，就覺得定宇大哥邏輯思考很有條理，對於事情的分析非常清晰，而且不失幽默，「2014年若芳第一次參選時，他就常常給我很大的鼓勵」。

翻開顏若芳臉書，提到王定宇的相關貼文多達26篇，不時提及兩人同為台南人的背景，還有提到她大三初踏入政治圈時就認識王定宇這位好大哥，也成為她政治圈中的好榜樣！而顏若芳也常讚「定宇大哥又是在我政治路上的前輩，也是我很欣賞的政治家，認真、超拼、永遠都是為人民著想」。

▼王定宇幫顏若芳站台助選。（圖／翻攝顏若芳臉書）



▼顏若芳臉書貼文中，有不少提及立委王定宇。（圖／翻攝顏若芳臉書貼文）



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