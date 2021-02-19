牛年開春總統第一站雲林　將密集開會協助光電、風電產業發展

▲統蔡英文今日在立委蘇治芬、農委會陳吉仲主委、國發會副主委游建華、經濟部次長曾文生等人的陪同，訪視雲林沿海地方的建設需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文今（19）日，在立委蘇治芬、農委會陳吉仲主委、國發會副主委游建華、經濟部次長曾文生等人的陪同，訪視雲林沿海地方的建設需求。致詞時表示，這是開春離開台北的第一站。綠能發展是全球未來的趨勢，台灣也不可避免，但如何讓綠能、產業、生態三贏，是政府、廠商企業、漁民要共同溝通來促成的。

總統蔡英文致詞時表示，這是她農曆新年開工以後第一個離開台北行程，她深刻感受鄉親對於綠電發展期待，綠能產業將因地制宜多元發展，創造綠能產業、養殖產業及在地環境生態三贏。蔡英文指出，綠能產業是她擔任總統後非常重視的政策，綠能發展也是國際趨勢，像護國神山台積電等許多大企業都很積極購買綠電，政府也很密集開會來協助光電、風電產業發展。

蔡英文說，以太陽光電來說，不僅要設置地面型光電，也要用更大力道發展屋頂型光電，另外還有一件重要的事，就是漁電共生專案，希望讓國內太陽光電能因地制宜，多元發展。並指出，雲林有非常充足日照，也有重要養殖業，推動光電確實要優先考慮漁電共生方案，確保漁民權益、創造綠能產業、養殖產業及在地環境生態三贏。更強調，她已充分了解雲林鄉親對綠能的期待，中央會用最大決心來達成轉型目標。

蘇治芬立委表示，總統下鄉不僅對綠能產業的重視，也關心養殖業的未來。目前能源局的離岸風場機、陸域風機有很多規畫案都在雲林。但由於風電廠商與地方無法完好溝通，顯然政府和廠商在說服漁民和在地居民的能耐，仍有所欠缺，推動台版的公民電廠要中央很多跨部會的合作。

▲蘇治芬立委表示，總統下鄉不僅對綠能產業的重視，也關心養殖業的未來，目前能源局的離岸風場機、陸域風機有很多規畫案都在雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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