彭文正控蔡英文817萬票疑點　中選會嚴正駁斥：不可能作票！

▲彭文正。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文於2020總統大選拿下817萬票順利連任，不過，資深媒體人彭文正受訪時仍懷疑817萬票的真實性，甚至質疑可能作票。對此，中選會駁斥指控不可能有作票行為，網路影片為不實訊息。

彭文正接受YouTube頻道「Bit King比特王出任務」訪問時表示，蔡英文可以拿到817萬票「我從頭到尾都很懷疑啦」，他提到，自己身邊周遭的朋友綠到反黑都沒有去投票，反觀藍營的支持者都從海外返國投票，所以這一來一去說蔡英文會贏「給我騙一騙我都不會相信」，若民進黨真的贏，那都是因為「芒果乾」。

彭文正認為，蔡英文可以在光天化日之下，在民進黨黨內初選的時候，就拖延時間製造機會，操作媒體、民調，把賴清德做掉，這些過程都讓他覺得不正常，因此質疑有作票的可能性。

對此，中選會18日予以嚴正駁斥，並表示第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，全國各地的選務人員多半是由各直轄市、縣市政府派員兼任，各地選委會主委也是由當地正副首長或秘書長兼任，且全體選務人員均依法辦理選務工作，整個過程都是公開透明並受外界的監督，不可能有所謂中選會及所屬選委會作票之情事，請民眾勿予聽信及散布此類假訊息。

中選會補充說明，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉的投開票過程也都有完整的公開監票程序，也就是說，各投開票所內負責監票的監察員係由各政黨依法推派；其中，民主進步黨、中國國民黨及親民黨等政黨，均有推派監察員依法監督整個投開票過程及計票結果。

中選會也指出，各投開票所在開票完畢後即宣布開票結果，並張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，也立即將投開票報告表送至鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，並傳送至中央選情中心計票系統彙整，且亦與全國各地各投票開所的計票結果相同。

最後，中選會也表示，此類不實訊息無論是捏造者或散布者已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；且其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，又試圖損及選務機關的信譽並打擊全國各地盡心盡力公正執法的選務同仁，也是在製造社會的對立，仍應予以嚴正駁斥。