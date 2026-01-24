陸野生動物園「持金屬鎖打小象」 園方鬼扯「嚇嚇牠」遭罵改認錯

記者任以芳／綜合報導

大陸雲南西雙版納野生動物園發生一起疑似虐待動物事件。網友上傳影片顯示，一名飼養員多次使用手中「金屬鎖」毆打小象面部，園方還解釋「只是嚇嚇牠」，引發社會公眾對動物福利與處境的高度擔憂。園方隨後證實飼養員在工作過程中確實存在不規範操作。

《澎湃新聞》報導，根據網友發布的影像資料，當時小象正將鼻子伸出柵欄試圖取食胡蘿蔔，一名身著工作服的男子拿金屬鎖，多次朝小象的面部用力擊打，並伴隨高聲呵斥。畫面曝光後，在社群平台引發強烈迴響，不少網民對動物園的訓練與管理手段提出質疑，擔憂小象長期遭受暴力對待。

▲ 西雙版納野生動物園飼養員打小象 。（圖／翻攝 大皖新聞）

針對「工作人員毆打小象」影片，雲南西雙版納野生動物園負責人一開始指出，「他不是故意的，不會無理打牠（小象），因為象對他吐口水，他才去嚇嚇牠。」

負責人的解釋顯然沒有受到大眾接受，不少網友反覆觀看影片，小象只是伸出鼻子，工作人員立刻拿手中鎖頭打小象，看起來「毆打、教訓」動物的行為十分熟練。

經初步調查，園方於昨23日晚間作出正式回應，坦承飼養員在作業過程中確實存在不規範操作，對造成遊客不良體驗深表歉意。事發後，園內獸醫已第一時間對涉事小象進行全身健康檢查，確認其目前身體狀況良好，未造成嚴重創傷。

園方強調，涉事員工已深刻認識到業務方面存在的問題，後續將持續提升飼養員的職業素養與責任意識。

西雙版納野生動物園位於民族風情園內，占地約40畝，是當地重要的旅遊景點之一。此事件再次引發大眾對於野生動物保護與人工養育倫理的關注。呼籲相關機構應落實更嚴格的巡查與監視機制，確保動物在人工環境下亦能獲得基本的生存尊嚴與人道對待。