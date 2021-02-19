恐怖盲駕1死1重傷畫面曝！機車群遭轎車「擊穿」　人噴1樓高墜20米外

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市大年初六（17日）上午7點半發生一起重大車禍，一部自小客車從大學路橋下坡，因未減速直接衝撞停等紅燈兩名機車騎士，造成鄭姓男騎士當場失去呼吸心跳，另名陳姓女騎士受重傷，仍在加護病房治療中。警方依過失致死罪、過失傷害罪將肇事楊姓駕駛移送法辦，另將針對路口增設號誌以提高駕駛人警覺。

▲自小客車行近文化路口為下坡彎道不明原因未減速，直接衝撞前方停等紅燈的兩輛機車，一人拋飛一層樓高，至對面路口達十米遠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



2月17日，斗六市文化路、大學路口在早晨上班時間發生重大車禍意外，約7點33分由楊姓肇事駕駛銀色自小客車從明德北路往大學路方向行使，行近文化路口為下坡彎道不明原因竟未減速，直接衝撞前方停等紅燈的兩輛機車，造成40歲鄭姓機車騎士當場失去呼吸心跳；陳姓女騎士四肢擦挫傷、左大腿骨折送往醫院治療，仍在加護病房觀察中。

有民眾提供行車記錄器畫面還原案發當時狀況，見右前方一輛自小客高速衝撞機車騎士，兩名騎士當場噴飛，一人拋飛至對面路口達十米遠、另一人被甩飛在路口中央，猛烈撞擊與巨大聲響讓所有人都嚇了一跳，人、車、零件四散怵目驚心。

斗六警分局副分局長黃仁男表示，肇事駕駛已《依過失致死罪》、《過失傷害罪》移送雲林地檢署偵辦，該肇事駕駛無酒駕情事，是人為因素或機械故障等相關肇事原因，尚在調查釐清中，因為肇事路段為下坡加上彎道，呼籲駕駛人行經該路段，務必減速慢行。警方將針對此路段進行稽查、取締，針對肇事路段將會同相關單位會勘，於橋上增設「預告號誌」，以提高駕駛人警覺。

▲自小客車行近文化路口為下坡彎道不明原因未減速，直接衝撞前方停等紅燈的兩輛機車，另一人被甩飛在路口中央。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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