擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

▲日相高市早苗的繼子、現任福井縣議員山本建。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗昨（23）日正式解散眾議院，改選將於2月8日進行，各黨投入選戰。不過，自民黨在福井縣第2選區的布局出現戲劇性轉折，高市早苗的繼子、福井縣議員山本建，原本有意投入選戰，承接父親在當地的政治地位，卻因黨中央改支持無黨籍現任議員齊木武志，加上顧慮「政治世襲」爭議恐衝擊自民黨整體選情，最終決定宣布退選。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》，現年41歲的山本建今（24）日在福井縣鯖江市召開記者會，正式對外宣布放棄參選福井縣第2選區眾議員。他坦言，自己身為高市早苗「家人」的身分，勢必成為輿論與媒體焦點，且無論如何都難以切割外界對於政治世襲的批評，若持續參選，恐對自民黨整體選戰造成負面影響，因此判斷應該退讓。

山本建是高市早苗丈夫、前眾議員山本拓與前妻所生的長子，現任福井縣議員。隨著高市早苗擔任首相，其政治動向與家庭背景備受關注，山本建的參選動向也被視為本屆眾議院選舉的高度話題之一。

▲山本建與高市早苗，過去母子互動良好。（圖／翻攝自日網）

在福井縣第2選區，自民黨內部原本出現兩條路線。除了山本建外，無黨籍、但隸屬自民黨會派的現任眾議員齊木武志，同樣向自民黨福井縣黨部申請公認資格。縣黨部考量齊木武志尚未具備黨籍，19日召開執行部會議後，決定上報山本建為公認人選。

不過，自民黨本部22日最終否決福井縣黨部的建議，決定不在福井2區推出正式公認候選人，轉而以「支持」方式力挺齊木武志以無黨籍身分應戰。這項決定引發地方黨部強烈反彈，也使選區情勢出現變化。

在黨中央表態後，山本建昨（23）日一度宣布，將以無黨籍身分參選，並已著手準備選戰。然而，隔天他態度急轉直下，正式對外宣布退選。

山本建向《朝日新聞》透露，23日晚間他曾接到自民黨選舉對策委員長古屋圭司、幹事長鈴木俊一等黨高層來電，轉達黨內對其參選可能影響全國選情的憂慮，希望他「再三思考」。

山本建也提到，自己留意到社群平台上出現不少將他形容為「世襲政治」的批評聲浪，讓他更加確信，若執意參選，恐拖累正在全國各地奮戰的自民黨候選人，「不能因為個人選擇，影響整個政黨」。

回顧福井2區前次眾議院選舉，當時自民黨因派閥政治獻金問題，未能順利推出公認候選人，前國會對策委員長高木毅與山本拓皆以無黨籍身分參選，最終雙雙落敗，由辻英之（立憲民主黨）在小選區勝出，齊木武志則透過比例代表復活當選。

齊木原本隸屬日本維新會，去年秋季退黨後加入自民黨會派，其後與其他無黨籍議員一同支持高市早苗，協助自民黨在眾議院維持過半席次。此次再獲黨中央支持，也被視為自民黨力保選區席次的重要布局。