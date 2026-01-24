　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

▲▼日相高市早苗的繼子、現任福井縣議員山本建。（圖／翻攝自日網）

▲日相高市早苗的繼子、現任福井縣議員山本建。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗昨（23）日正式解散眾議院，改選將於2月8日進行，各黨投入選戰。不過，自民黨在福井縣第2選區的布局出現戲劇性轉折，高市早苗的繼子、福井縣議員山本建，原本有意投入選戰，承接父親在當地的政治地位，卻因黨中央改支持無黨籍現任議員齊木武志，加上顧慮「政治世襲」爭議恐衝擊自民黨整體選情，最終決定宣布退選。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》，現年41歲的山本建今（24）日在福井縣鯖江市召開記者會，正式對外宣布放棄參選福井縣第2選區眾議員。他坦言，自己身為高市早苗「家人」的身分，勢必成為輿論與媒體焦點，且無論如何都難以切割外界對於政治世襲的批評，若持續參選，恐對自民黨整體選戰造成負面影響，因此判斷應該退讓。

山本建是高市早苗丈夫、前眾議員山本拓與前妻所生的長子，現任福井縣議員。隨著高市早苗擔任首相，其政治動向與家庭背景備受關注，山本建的參選動向也被視為本屆眾議院選舉的高度話題之一。

▲▼山本建與高市早苗。（圖／翻攝自日網）

▲山本建與高市早苗，過去母子互動良好。（圖／翻攝自日網）

在福井縣第2選區，自民黨內部原本出現兩條路線。除了山本建外，無黨籍、但隸屬自民黨會派的現任眾議員齊木武志，同樣向自民黨福井縣黨部申請公認資格。縣黨部考量齊木武志尚未具備黨籍，19日召開執行部會議後，決定上報山本建為公認人選。

不過，自民黨本部22日最終否決福井縣黨部的建議，決定不在福井2區推出正式公認候選人，轉而以「支持」方式力挺齊木武志以無黨籍身分應戰。這項決定引發地方黨部強烈反彈，也使選區情勢出現變化。

在黨中央表態後，山本建昨（23）日一度宣布，將以無黨籍身分參選，並已著手準備選戰。然而，隔天他態度急轉直下，正式對外宣布退選。

山本建向《朝日新聞》透露，23日晚間他曾接到自民黨選舉對策委員長古屋圭司、幹事長鈴木俊一等黨高層來電，轉達黨內對其參選可能影響全國選情的憂慮，希望他「再三思考」。

山本建也提到，自己留意到社群平台上出現不少將他形容為「世襲政治」的批評聲浪，讓他更加確信，若執意參選，恐拖累正在全國各地奮戰的自民黨候選人，「不能因為個人選擇，影響整個政黨」。

回顧福井2區前次眾議院選舉，當時自民黨因派閥政治獻金問題，未能順利推出公認候選人，前國會對策委員長高木毅與山本拓皆以無黨籍身分參選，最終雙雙落敗，由辻英之（立憲民主黨）在小選區勝出，齊木武志則透過比例代表復活當選。

齊木原本隸屬日本維新會，去年秋季退黨後加入自民黨會派，其後與其他無黨籍議員一同支持高市早苗，協助自民黨在眾議院維持過半席次。此次再獲黨中央支持，也被視為自民黨力保選區席次的重要布局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」大屠殺
韓啦啦隊女神解放比基尼！　胸前挖空事業線看光
台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚退役
過年被綁17年　媳不忍了！老公一句話爽翻
幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成最大考量
車銀優慘了　法界：最重恐觸無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

西班牙高鐵對撞45死！　調查揭「鐵軌斷40公分」疑釀禍

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒關注：台灣社群網路散播假消息

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

西班牙高鐵對撞45死！　調查揭「鐵軌斷40公分」疑釀禍

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒關注：台灣社群網路散播假消息

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

還記得「老鷹四少」陳彥允嗎？　 消失多年「登紐約時代廣場」近況超猛

大聯盟首K林子偉！黎克從阪神轉戰兄弟　日媒曝曾喊話返日意願高

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

國片票房奇蹟年！首屆「台灣娛樂電影獎」開跑　《96分鐘》搶最狂獎項

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

生產事故救濟9年逾14.5億　醫解析產婦死亡3因素：羊水栓塞最可怕

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅　股價狂噴74%

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

更多熱門

相關新聞

李在明遭控「親中反美」！韓總理赴美會范斯

李在明遭控「親中反美」！韓總理赴美會范斯

南韓國務總理金民錫罕見單獨訪美，在華府與美國副總統范斯進行長達50分鐘會談，雙方就近期成為美韓關係敏感議題的電商龍頭「酷澎」（Coupang）資料外洩與監管爭議深入交換意見。

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

美新版國防戰略曝　目標震懾中國、防衛本土

美新版國防戰略曝　目標震懾中國、防衛本土

阿蘇直升機困逾72小時　寒流來襲搜救卡關

阿蘇直升機困逾72小時　寒流來襲搜救卡關

關鍵字：

日韓要聞日本高市早苗眾議院改選山本建山本拓福井縣自民黨

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面