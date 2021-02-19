雲林淵明國中23條超扯校規！連女生內衣顏色也管　家長力挺：很好

記者蔡佩旻／雲林報導

開學前校規更新惹議，雲林淵明國中學期公布新校規，個別對男、女學生列出23條服裝儀容規定，其中針對髮型規定及女學生內衣顏色建議規範，被《臺灣青年民主協會 TYAD 》公開抨擊，直指昨（18）日在學校官網上放出仍多處違法的服儀規範。校方表示，服儀規範都是建議原則，並未強制規定。

▲雲林淵明國中學期公布新校規，個別對男、女學生列出23條服裝儀容規定，其中針對髮型規定及女學生內衣顏色建議規範與傳出體罰學生，被《臺灣青年民主協會 TYAD 》公開抨擊。（圖／記者蔡佩旻攝）

《臺灣青年民主協會 TYAD 》17日晚間貼文指出，淵明國中未對體罰、要求全校男生理平頭進行回應，而是悄悄把去年加密上鎖的校規，重新公開在校網上。多條規定仍明顯違法，雲林縣政府卻還是選擇放任違法校規繼續存在；教育部繼續縱容校內老師體罰、違法管教。多位畢業生呼籲，不要再讓「少一分，打一下」，這種早已被法律明文禁止的管教方式存在校園，讓這些持續標榜體罰的老師，能被主管機關依《教師法》相關規定汰除。

▲《臺灣青年民主協會 TYAD 》貼文指出，淵明國中未對體罰、要求全校男生理平頭進行回應，而是悄悄把去年加密上鎖的校規，重新公開在校網上，多條規定仍明顯違法。（圖／翻攝自Facebook／臺灣青年民主協會 TYAD）

淵明國中學務主任紀孟豪表示，針對髮禁校方目前以乾淨整潔為主，並沒有平頭或是不符教育部規定的規範，現在的服裝儀容規範都是屬於建議，並沒有真的按照上列硬性規定，不符合者需懲處等方式，均是以學生自我要求為原則，如有學生髮型較為誇張者，都是理性規勸方式，目前沒有任何學生因服裝儀容規範未達遭記過懲處。

▲學務主任紀孟豪說明，新訂製校規已從臉書下架，開學後，將由服儀制定委員會（學生、家長及校方代表），近一步開會重新擬定。（圖／記者蔡佩旻攝）

淵明國中新公布的服裝儀容校規中，除了髮禁外，針對女學生內衣顏色規定「建議胸衣穿著淡素色」較為爭議，學務主任紀孟豪說明，胸衣部分是建議，為的是怕學生流汗被汗水浸濕的制服透出顏色，中學年紀的孩子對兩性好奇難免，是為避免孩子會被比較、開玩笑等，造成女同學心理不適。

▲學務主任紀孟豪說明，胸衣部分是建議，為的是怕學生流汗被汗水浸濕的制服透出顏色，中學年紀的孩子對兩性好奇難免，是為避免孩子會被比較、開玩笑等，造成女同學心理不適。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名三年級住校生受訪表示，對於新校規沒有太大的意見，髮型保持原規定的話沒什麼不好，夏天流汗比較好擦拭及整理，對於傳聞中考試成績不理想遭懲處，學生表示，老師會以罰站或罰寫象徵性處罰，至於校外學長所傳聞的少一分打一下，本身沒遇過，應該是沒有。

在校生蔡姓學生家長則說，基本規範都是可以的，髮禁我覺得蠻需要，又不是去選美，孩子到學校，與同學話題若時常圍繞在髮型、衣著、甚至討論內衣顏色，也不妥當啊，現實上來講，現在的孩子自我意識提高，在學校如受到老師不恰當對待，回家都會講，但依我孩子住校3年，時常聊到校園時光，未曾聽過有不適當對待之類的事情。

▲一名三年級住校生受訪表示，對於新校規沒有太大的意見，髮型保持原規定的話沒什麼不好，夏天流汗比較好擦拭及整理。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣教育處長邱孝文表示，針對學校服裝儀容的規定，教育部有訂定相關原則，各級學校會訂定自己內部的服裝儀容相關規範，訂定規範必須透過公開的程序，由相關的代表，包含到學生都必須近來一同討論，確定之後必須將相關規定報到教育處做備查，但是不能因為學生違反規定而做懲處為原則。

近日將請督學至各校確實了解相關做法，是否懲處學生所投訴案件將再做適當處理。而體罰的部分今日就會由督學前往淵明國中進行了解。

▲一名家長看了新校規，低調表示，老實說小孩難教，有人幫忙看著管著，其實還求之不得，孩子到學校，與同學話題若時常圍繞在髮型、衣著、甚至討論內衣顏色，也不妥當啊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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