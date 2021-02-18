怒轟蔡英文政治追殺馬英九　韓國瑜嘆：被置之死地的台灣民主

▲韓國瑜、馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前高雄市長韓國瑜18日晚間在臉書發文，以「被置之死地的台灣民主」為題，痛批總統蔡英文政治追殺，不惜花天價訴訟費也要給前總統馬英九安上罪名，讓他感嘆這是一場沒有底線的政治追殺。

韓國瑜表示，春節剛過，百工百業回到崗位努力工作，但已卸任的前總統馬英九，卻在此時此刻不斷的跑法院、出庭，只因他身上背了數百條官司。他質疑，馬英九到底犯了多麽十惡不赦的罪，竟然可以安上數百個罪名？

韓國瑜也反問蔡英文，「如果4年後換妳下台，身上背了數百件官司，妳承受得了嗎？民進黨難道真這麼有信心，自己會是永遠的執政黨嗎？」

韓國瑜向支持者喊話，無論喜不喜歡馬前總統，都不能忽視民進黨為了政治利益、想盡各種惡劣手段要置政治對手於死地；更不能忽視民進黨為了政治報復、花上天價訴訟費用也要將馬前總統安上一個罪名，他們的惡劣手段，打擊的不只是馬前總統、更是台灣人引以為傲的民主價值；他們的訴訟費用，買單的不是民進黨黨產，而是台灣人辛勤努力的血汗稅金。

對此，韓國瑜感嘆地說，若保持沉默，更可怕的政治追殺就會持續發生，然後在不久的將來，「我們才會幡然醒悟，在這一場無恥到沒有底線的政治追殺裡，真正被置之於死地的，原來是台灣的民主。」