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社會 社會焦點 保障人權

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！死前痛苦掙扎　小白悲鳴徘徊伴屍

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮13日發生一起輾狗事件，因肇事者一句「畜生」及肇事逃逸引發網友憤怒撻伐，附近住戶賴小姐表示，案發當時她不在家，回到家聽鄰居說才知道路口發生浪浪遭輾事件。賴小姐指出，監視器畫面可看見，事發後小白確實都沒離開，而事發現場畫面太揪心，令人不忍直視。

▲小黑被白色車撞擊翻滾，最後遭車子右方前、後輪輾過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小黑被白色休旅車撞擊翻滾，先後遭車子右方前、後輪輾過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨（13）日是農曆大年初二，西螺鎮鬧街建興路上發生一起輾狗事件，一名女網友在臉書社團「發文指出，表示一名駕駛白色百萬名車的男子，行經建興路與輾過流浪狗小黑，被路人追上時還嗆「畜生啦！」一旁的大叔不滿說「畜生？那一條命耶！」林男則回「什麼命？」接著加速開車離開。

▲小黑被白色車撞擊翻滾，最後遭車子右方前、後輪輾過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小黑遭輾哀嚎，小白緊張打轉守在原地，一名黑衣女指著前車趕往追人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近民眾賴小姐指出，遭輾的小黑與另隻小白都是附近社區流浪狗，白天街區熱鬧都會來散步覓食，晚上就回去。賴小姐表示，事發後小白確實都沒離開，一直到有人找來紙箱移走小黑。賴小姐說，觸怒大家的原因，是林男的態度，如果撞到馬上下車查看並好好處理，相信大家都能原諒他，畢竟孰能無過，但是事後與處置就是應負的責任，當下直接加速逃避真的太誇張。

▲▼雲林小黑被碾死！好友小白「目睹守原地」不肯走…在地人淚崩。（圖／網友授權提供）

▲小黑被輾死，小白目睹全程，似乎遭受打擊，守在原地不肯離開。（圖／網友廖奕翔授權提供）

《ETtoday新聞雲》獨家取得畫面還原案發現場，小黑與小白是從建興路由北往南走，原本在對向車道但過了水源路口，小黑慢慢往順向車道移動，原本在白車前面，有一度小黑已經跑到路邊了，白車過馬路後加速，這時小黑剛好又走到馬路中間，被白色車撞擊翻滾，最後遭車子右方前、後輪輾過。小白疑似聽見小黑哀嚎，緊張地在周圍打轉，附近路人趕忙指揮交通，一名黑衣女指著前車趕往追人。

▲▼快訊／輾死浪浪小黑罵「畜生」！雲林男駕駛找到了。（圖／翻攝臉書、網友授權提供）

▲肇事林男已關閉臉書並私下支付火化費用。（圖／翻攝臉書）

附近民眾賴小姐說，引起網友憤怒的是該男子一開始輕蔑的態度，事後雖然聽聞該男子有負責小黑的火化處理費用，但是已經無法挽回無辜的生命。賴小姐接著說，不管休旅車的高度是不是看不見狗，但撞到東西一定會有聲音，如果馬上停車也絕對不會是這樣的結果。

▲小黑被白色車撞擊翻滾，最後遭車子右方前、後輪輾過。（圖／翻攝臉書）

▲小黑遭輾後痛苦掙扎斷氣。（圖／翻攝臉書）


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