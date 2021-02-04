美翻老街！西螺福興宮2萬顆燈龍高掛　拍照打卡熱門景點

▲西螺福興宮配合防疫，日前宣布取消搶頭香、炮炸年獸等多項年節活動，但燈籠海大道卻擴大範圍及燈籠數量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

農曆春節即將到來，許多地方都設置應景裝飾，年節氣氛愈發濃厚，今年因疫情升溫，雲林縣西螺福興宮配合防疫，日前宣布取消搶頭香、炮炸年獸等多項年節活動，但燈籠海大道卻擴大範圍及燈籠數量，入夜後，二萬餘顆五彩繽紛燈籠美翻老街，吸引許多民眾賞燈拍照。

已有300多年歷史的西螺福興宮，主祀太平媽祖為中部著名的媽祖廟之一，每年在除夕夜舉辦「逗陣與太平媽守歲團圓迎新春」活動，有施放祈福氣球、高空煙火、炮炸年獸和舉傳統竹火把遊街，開廟忙搶頭香、發送一元美金紅包，廟前還有燈籠海大道、大型手工花燈展，已成為地方民眾期待與除夕夜當晚特色活動。

▲祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

受到疫情影響，西螺福興宮配合防疫，取消搶頭香、施放祈福氣球、炮炸年獸和舉傳統竹火把遊街等人潮聚集活動，而每年吸引眾多遊客拍照的燈籠廊道，從原本一條街擴大布置，迎賓區從建興路與大橋路口至建興路與延平路口，讓民眾從西螺大橋進入就可見到繽紛燈籠海映入眼簾，歡迎鄉親返鄉過好年。

▲燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻攝）

祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道，創作燈籠區則在廟前福興街上，萬顆燈龍高掛，搭配福興宮建築特色，民眾喻為雲林最美燈籠海，入夜後吸引來自各地民眾前來拍照取景。

▲入夜後，二萬餘顆五彩繽紛燈籠美翻老街，吸引許多民眾賞燈拍照。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮表示，以防疫為優先，年節習俗也要傳承，今年開廟門時間為大年初一凌晨零時開啟，但不舉辦搶頭香活動，再開廟門前會施放為台灣祈福、為醫護人員加油高空煙火秀，藉由五彩繽紛的煙火放走不如意，並且將來年新希望直達天聽，開廟門後，依慣例發送「1元美金開運紅包」，送給除夕夜參加開廟門的信眾，牛年行大運、大吉大利、財源廣進。

▲創作燈籠區則在廟前福興街上，萬顆燈龍高掛，搭配福興宮建築特色，民眾喻為雲林最美燈籠海，入夜後吸引來自各地民眾前來拍照取景。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲迎賓區從建興路與大橋路口至建興路與延平路口，讓民眾從西螺大橋進入就可見到繽紛燈籠海映入眼簾。（圖／記者蔡佩旻攝）





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