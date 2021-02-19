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麗彤「冰原活萃璀璨精華」獲國家生技醫療品質奬肯定　總統接見嘉勉

▲▼麗彤生醫,國家生技醫療品質奬,蔡英文,保養品。（圖／麗彤生醫提供）

▲總統與2020「國家生醫醫療品質獎」獲獎代表合影（第三排左三為麗彤生醫科技張麗綺董事長）。

圖、文／麗彤生醫提供

醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫旗下產品「冰原活萃璀璨精華」榮獲2020年第 23 屆「國家生技醫療品質奬」（National Biotechnology and Medical Care Quality Award）化粧品類機能性保養品組的唯一銅獎，2/18麗彤董事長張麗綺獲總統蔡英文接見，對麗彤追求品質的用心予以肯定。「國家生技醫療品質奬」有台灣生醫奧斯卡的美名，得獎產品整體表現具國際競爭力，堪稱為全國第一。麗彤旗下「冰原活萃璀璨精華」獲此殊榮，不僅凸顯麗彤生醫高規格製程嚴謹、產品品質管控、衛生安全標準、以及研發能量技術突破等皆獲得評審團隊高度肯定。

「冰原活萃璀璨精華」為麗彤生醫自有品牌DV TOKYO的明星保養品，上市以來已熱銷百萬瓶，主要訴求為幫助延緩老化、保濕，產品含獨家專利成分Perfectin，曾獲2019年美國矽谷發明展認可，配合添加6種專利功效成分，並有科學性驗證數據、文獻分析佐證。此外，產品成分與含量標示清楚，皆進行安全性檢驗，公司有明確的客訴處理和產品回收流程，獲得評審團隊給予「國家生技醫療品質奬」銅獎肯定。麗彤生醫主要營運項目包括保健食品、保養品、美容服務、醫材供應，產品的安全與品質均有高規格保障，公司未來亦將秉持追求卓越品質的理念研發產品，以期可受消費者長期青睞。

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