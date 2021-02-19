韓國瑜不捨馬英九「開工即開庭」怒飆民進黨...本尊6字回復

記者羅志華／台北報導

前總統馬英九於17日、新春開工第一天，就因三中案到台北法院出庭，除國民黨北市議員羅智強怒批「民進黨太狠」外，前高雄市長韓國瑜也發文力挺，指民進黨為政治利益，想盡各種惡劣手段，要置政治對手於死地；馬英九於19日下午再度出庭時，對韓國瑜這番力挺，表示「謝謝他的關心」。

▲馬英九19日出庭三中案，對韓國瑜發文力挺表示「很感動」。（圖／記者羅志華攝）

韓國瑜在2020大選中人氣極旺，一時聲勢超越所有藍營人士，前總統馬英九到新北替他助選時，還一度遭韓粉「噓下台」，2人更因此傳出不合，事後雖上演「擁抱大和解」戲碼，但即使韓國瑜敗選後，雙方似乎仍有些隔閡。

韓國瑜自高雄市長遭罷免後，一路沉寂至今，謠傳他將於年後復出，對前總統馬英九「開工即開庭」一事，果真抓準議題砲轟民進黨，指前總統馬英九春節剛過，卻需要不斷跑法院，「我想請問蔡英文總統，如果4年後換妳下台，身上背了數百件官司，妳承受得了嗎？民進黨難道真這麼有信心，自己會是永遠的執政黨嗎？」，痛批民進黨為政治追殺，花納稅人的錢對馬英九興訟，「真正被置之死地的，原來是台灣的民主」。

對此，馬英九於19日出庭時，對韓國瑜發文力挺表示感謝，但被問到是否真有「數百件」官司，馬英九則低調回應「謝謝關心」，隨即步入法庭。

我沒有遲到，是時間遲到了！