首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

▲ 俄軍24日凌晨對烏克蘭發動新一波空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國、烏克蘭與俄羅斯首輪三方會談才剛落幕，俄軍24日凌晨隨即對烏國發動新一波空襲，造成至少1人死亡、20多人受傷。這場由美國居中斡旋的會談是烏俄開戰近4年來首次三方面對面對話，雙方同意周末繼續談判。

綜合CNN及《衛報》，烏克蘭空軍稱首都受到飛彈與無人機襲擊，已啟動防空系統。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說明，此次攻擊造成至少1死4傷，被無人機殘骸擊中的建築起火，部分地區供暖和供水中斷。據基輔州軍事行政首長，基輔周邊地區另有4人受傷。

在距離俄羅斯邊境僅30公里的哈爾科夫，市長特列科夫（Ihor Terekhov）指控，2個半小時內有多達25架無人機襲擊多個區域，造成至少14人受傷，一間婦產醫院、醫療設施及災民宿舍受損。

▲ 美烏俄三方會談在阿聯舉行。（圖／路透）

美烏俄23日在阿聯阿布達比舉行會談，烏克蘭派出首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）及外交安全官員，俄方則由軍事情報首長等高層出席，美方由川普特使魏科夫、女婿庫許納及白宮顧問格倫鮑姆（Josh Gruenbaum）代表。會談可能集中討論礦產豐富的頓巴斯地區主權問題，俄方堅持烏克蘭須放棄該區控制權，但基輔多次拒絕。

烏梅洛夫會後發文表示，談判聚焦於達成「有尊嚴且持久的和平」，並感謝美國調解。烏克蘭總統澤倫斯基則謹慎表態，認為「現在下結論還太早」，強調關鍵在於俄羅斯是否真心結束戰爭。俄軍目前占領烏克蘭約20%領土，包括幾乎整個盧甘斯克地區及部分頓內茨克、赫爾松與札波羅熱地區。